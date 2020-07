Cervia. Presentazione del libro “Apriti cielo!” alla Sala Malva Nord

La Sala Malva Nord del Comune di Cervia, in collaborazione con il Servizio SeiDonna e il Centro Informagiovani, giovedì 23 luglio 2020 alle ore 21.00, in Via dei Papaveri n. 43, presenta il libro Apriti cielo! confessioni minime di due steward al servizio di sua Maestà.

Gli autori, Franco Lombini e Mario Tadiello, due steward al servizio di sua maestà, accoglieranno il pubblico in uno show di grande piacevolezza, tra lettura e mimica, all’interno del quale ci racconteranno in modo esilarante tantissime storie incredibili di personaggi sempre diversi incontrati sui voli intercontinentali.

Impossibile non innamorarsi subito della loro sottile ironia; del resto, cos’altro ci si può aspettare da due steward che ogni giorno sono costretti a confrontarsi con clienti dalle esigenze e dai caratteri più disparati?

Sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming via FaceBook collegandosi alla pagina www.facebook.com/SalaMalvaNord.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a salamalva@comunecervia.it oppure telefonare al numero 0544 979266.