Iniziative per bambini e non al Faventia Sales di Faenza con “Ex Salesiani Summer Village”

Giovedì 23 luglio il Complesso ex Salesiani di Faenza torna ad aprirsi al pubblico per accogliere bambini, giovani, adulti e famiglie all’insegna della musica, del gioco e dell’arte. Tanti gli appuntamenti in programma a partire dalle 18.30, che animeranno i diversi spazi dei locali di Faventia Sales nel secondo appuntamento con “Ex Salesiani Summer Village”.

Nella sede della scuola di disegno “Tommaso Minardi” dalle 18.30 si potrà partecipare ad attività di disegno per bambini e ammirare la scenografia pittorica sonorizzata di Mirco de Nicolò. Anche la scuola di musica “Giuseppe Sarti” partecipa alla serata di Faventia Sales. Dalle 18.30 alle 22.30 torna il MozArt Party, mentre alle 19 nella chiesa del Complesso si esibisce il Gruppo ottoni SartiBrass, seguito alle 20 da “Mozart e Beethoven: due geni a confronti – Quintetti per fiati e pianoforte”. Nella corte interna alle 21.15 ancora musica con Sara&Rosty Acoustic Duo. L’atelier delle figure/Scuola per burattinai e contastorie propone due spettacoli nell’area del parcheggio: alle 19 “Sganapino e i doni del Mago Giove-Giove” e alle 21 “Sganapino e la Buca del Diavolo”.

Spazio anche allo sport. Dalle 18.30 la società sportiva Faventia sarà nel campo da calcio con il banchetto sull’Open day della società e con diverse attività di gioco, mentre la palestra Overcome Sporting Club sarà aperta con il consueto orario.

A completare il programma della serata ci sono poi Contamination Lab con banchetti nella corte interna e le attività di Miramy con accessori in porcellana e Rawfingers con tintura e stampa botanica e il banchetto di presentazione del Gruppo Fotografia Aula21.

Non mancheranno i momenti dedicati all’enogastronomia con l’Aperifritto, dalle 17.30, a E-workafè per gustare coni con varie tipologie di fritti di pesce e calamari e l’apertura del Mens Sana per aperitivo e cena (prenotazioni al numero 345 7686149).

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani di via Mura Diamante Torelli 67 sarà interdetto alle autovetture, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.