“Recycle&co” a Cervia venerdì 24 e sabato 25 luglio 2020

E’ in programma a Cervia, presso gli spazi antistanti alla Torre di San Michele, venerdì 24 e sabato 25 luglio 2020, la manifestazione “Recycle&co”, mostra mercato di riciclo creativo e alto artigianato.

L’evento, organizzato dall’associazione Ingegnarte di Argenta, ha diverse finalità: “la sensibilizzazione sui temi del riuso creativo dei materiali e del riciclo creativo, la Valorizzazione delle maestranze artigianali locali e non di alta qualità e, in un’ottica più ampia, la messa in mostra di “buone pratiche” riguardo la cosiddetta economia circolare” spiegano dall’associazione.

La partecipazione è riservata a pochi e selezionati creatori artigiani, makers creativi, testimoni del “fatto a mano” sostenibile, originale e di qualità.