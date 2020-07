“Dei nostri eroi più fragili”: spettacolo di teatro danza di Natiscalzi DT alla Casa del Teatro di Faenza

Casa del Teatro di Faenza / Teatro due mondi ospita nei propri spazi di via Oberdan a Faenza, venerdì 24 luglio lo spettacolo di danza/teatro “Dei nostri eroi più fragili” della compagnia Natiscalzi DT. Il danzatore Tommaso Monza, porta in scena una riflessione sulla figura dell’eroe dei nostri giorni, in maniera ironica e divertente.

Chi di noi non ha mai voluto essere un super eroe? Esserlo perché così si possono fare cose che gli altri non credono possibili, esserlo per sentirsi più forti, invincibili. Ma se non siamo super eroi e crediamo di esserlo cosa succede? Quando ci si scontra con il voler essere a tutti i costi ciò che non si è cosa succede?

Il danzatore crede di essere un super eroe, si inventa delle imprese eroiche da risolvere. Attraverso dei semplici giochi d’immaginazione il performer dà vita a brevi azioni di eroismo necessario coinvolgendo il pubblico in un gioco fantastico in cui poi si trova una semplice realtà: è molto più semplice essere ciò che si è. L’eroe si differenzia dalla gente comune perché compie imprese che gli altri non osano fare. La fragilità dei nostri eroi deriva dal fatto che oggi, in questo mondo, l’eroe serve. I media sono sempre a caccia di eroi, di figure da proiettare nell’immaginario comune. Quando una persona comune diventa eroe si scontra con il mito di questo titolo, con la carica di aspettative che questo comporta.

Natiscalzi Danza Teatro è l’organica risultante dal percorso creativo condiviso tra Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli, una collaborazione iniziata nel 2012 e portata avanti con successo negli anni. La compagnia nasce nell’ottica di ricercare un percorso di sperimentazione e condivisione di linguaggi e istanze creative comuni.