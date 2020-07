La Lega di Cervia chiede al Comune di istituire unità cinofile per la Polizia Municipale cervese

Il gruppo Lega Nord in consiglio a Cervia ha presentato al consiglio comunale un’ordine del giorno per la costituzione di un’unità cinofila in dotazione alla Polizia Locale cervese. La richiesta, rivolta a sindaco e giunta, è che venga istituito un bando pubblico per la costituzione in tempi brevi di almeno un’unità cinofila, costituita da conduttore e cane, preferibilmente pastore tedesco o pastore belga malinois, da impegare per il controllo del territorio e nella lotta agli stupefacenti.

Nel documento viene precisato che “cane e conduttore dovranno formare un binomio anche nella via privata e che sarà cura dell’amministrazione sostenerne tutte le spese vive quali cibo, cure mediche, vaccinazioni, corsi di addestramento, oltre che una quota mensile per l’accudimento”.

“Sono ormai numerose le unità cinofile che sono state costituite presso i comandi di Polizia Locale, come ad esempio in quelli di Rimini, Bologna e Modena, che hanno ottenuto ottimi risultati nel controllo del territorio e nel rinvenimento delle sostanze stupefacenti”, precisano gli esponenti leghisti, che sottolineano inoltre come “le esigenze del nostro territorio e dei compiti svolti dal comando della nostra Polizia Locale sono pienamente compatibili l’utilizzo di queste unità. Il loro ausilio aumenterebbe il rendimento dei servizi che si è chiamati a svolgere anche presso scuole, esercizi pubblici e pattugliamento del territorio e tale unità potrebbe essere condivisa con il comando della Polizia Locale di Cesenatico, territorio molto affine al nostro come problematiche ed esigenze”.