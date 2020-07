RINVIATO a domenica 26 luglio, il concerto al tramonto con musica indiana a Bizzuno del Lugo Music Festival

Aggiornamento: Causa maltempo, il Concerto al tramonto organizzato da Lugo Music Festival e in programma il 24 alle 19 a Bizzuno, è rinviato a 26 luglio, sempre alle 19. Resta invariato il luogo dell’evento (il parco di via Sant’Antonio 18 a Bizzuno).

Dopo il Concerto all’alba, Lugo Music Festival propone il Concerto al tramonto, questa volta in scena venerdì 24 luglio alle 19 nella frazione lughese di Bizzuno, precisamente nel parco di via Sant’Antonio 18.

Durante l’appuntamento, dal titolo “Hindustani”, si potranno ascoltare le musiche millenarie del nord dell’India con Marco Nervegna al sitar, Andrea Cantarelli alle tabla e Paolo Marini all’hang pan. Hindustani è il suono di un mondo antico, l’India, col fascino delle vette himalayane e delle spiagge di Goa, dal deserto del Rajasthan fino ai templi del Karnataka, dove i melismi di voci si infondono col profumo di spezie e la recita dei sacri Veda.

I biglietti (7 euro intero e 4 euro under 18), il cui ricavato sarà donato in beneficenza, sono acquistabili esclusivamente presso la Tabaccheria Pimpinella (via Baracca 35, Lugo) o su www.vivaticket.com. Non ci sarà la biglietteria in loco nel rispetto delle norme anti assembramento. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 26 luglio alle 19.

L’evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale Lugo Music Festival, in collaborazione con la Consulta di Bizzuno e il progetto ABC+ (+Ambiente, +Benessere e +Cultura), con il contributo e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comune di Lugo.

Lugo Music Festival proseguirà il primo agosto con il concerto all’alba a Voltana.