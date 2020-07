Patrizia Rinaldi con il suo ultimo romanzo “Hai la mia parola” alla Biblioteca Trisi di Lugo

Venerdì 24 luglio “Il Maggiolino dei Libri… a Lugo”, rassegna ideata dalla sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo, ospiterà Patrizia Rinaldi, scrittrice per ragazzi e adulti, Premio Andersen come miglior scrittore.

Nel video, che sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca, Rinaldi presenterà Hai la mia parola, il suo ultimo romanzo per ragazzi edito da Sinnos, partendo da un’interessante riflessione sul ruolo che rivestono biblioteche e scuole pubbliche: “Le biblioteche, come le scuole pubbliche, sono il baluardo del diritto di tutti di poter accedere al sapere, a un sapere scritto che si ripercuote su tutte le nostre possibilità di esprimerci, di comunicare, di difendere i nostri diritti, di essere insieme nell’avventura di trame, di personaggi sognati, di volontà narrative che spesso ci portano via in un altrove dove possiamo recuperare uno spazio che nella vita di tutti i giorni non ci è dato”.

Molti i riconoscimenti ottenuti dalle sue opere, in particolare quelle per ragazzi: Premio Andersen come miglior fumetto a La compagnia dei soli, Premio Laura Orvieto a Il giardino di Lontan Town, Premio Leggimi Forte a Federico il pazzo, Premio Elsa Morante Ragazzi a Piano Forte, Premio Pippi sezione inediti a Sono tornato a casa. L’autrice pubblica per adulti con le Edizioni E/O e per ragazzi con Sinnos, Lapis, Giunti, EL. I suoi libri sono tradotti in Germania, Ungheria, Stati Uniti e Serbia. Il suo sito personale è: https://www.patriziarinaldi.it/.

“Il Maggiolino dei Libri… a Lugo” è la rassegna letteraria della biblioteca Trisi di Lugo che ogni venerdì per tutta l’estate ha ospitato e continuerà ad ospitare autori e illustratori italiani per bambini e ragazzi, nei suoi “salotti” virtuali come la pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.