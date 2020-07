Dinamo Rosa: apre la mostra dedicata al Giro d’Italia e alle donne in bicicletta ai Magazzini del Sale di Cervia

Cervia si prepara alla tappa autunnale del Giro d’Italia 2020, omaggiando la manifestazione sportiva con una mostra dedicata al ciclismo, che pone un’attenzione particolare alla relazione fra le donne e lo sport. L’emancipazione femminile passa infatti anche attraverso l’utilizzo della bicicletta e alla pratica di questo sport che agli esordi era ritenuta prettamente maschile.

Dinamo Rosa è visitabile al Magazzino del Sale Torre fino a domenica 23 agosto in una atmosfera immersiva e suggestiva che consente di passeggiare dentro a installazioni contemporanee, proiezioni e video, accompagnati da musiche originali composte per l’occasione.

Le installazioni denominate Pineto, Canneto e Salina, omaggiano e mettono in rilievo le componenti naturali del territorio cervese. Immersi in questi ambienti è possibile trovare oggetti evocativi del ciclismo, quali biciclette, maglie rosa e rare fotografie provenienti da collezioni private. L’intento dunque è accendere una “luce rosa” sulle bellezze del territorio e sulla sua storia, in una passeggiata virtuale con le donne che hanno contributo a rendere questo strumento accessibile a tutti.

Venerdì 24 luglio si è tenuta l’apertura ufficiale alla presenza del sindaco Massimo Medri, dell’assessora allo sport, eventi e pari opportunità Michela Brunelli e gli architetti della associazione CerviaArchitettura che hanno illustrato il percorso in una visita guidata.

Il sindaco Massimo Medri e l’assessora allo Sport e Pari Opportunità Michela Brunelli hanno dichiarato: “Un omaggio alle donne e alla bicicletta e un’anteprima del Giro d’Italia che ripartirà da Cervia il 16 ottobre. Un evento sportivo di grande rilevanza che rappresenta per la città occasione di prestigio e visibilità ma soprattutto una grande festa e un omaggio al mezzo di locomozione che la città di Cervia ama e cerca di incrementare nell’utilizzo. Un mezzo che aiuta mobilità, natura, ecosostenibilità ma anche corpo e mente. Abbiamo realizzato percorsi e pacchetti turisti dedicati al bike ma anche un libretto di educazione e buone pratiche sull’uso del mezzo in sicurezza. ”

La mostra è organizzata dal Comune di Cervia in collaborazione con CerviArchitettura.

Gli orari:

dal lunedì al venerdì ore 18.00 – 23.00

Sabato, domenica e festivi ore 10.30-12.30, 18.00-23.00