Faenza. Proiezioni gratuite all’Arena Borghesi: sabato 25 luglio Roma di Federico Fellini. Domenica 26 luglio Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmuller

Continua l’edizione straordinaria dell’Arena Borghesi in piazza della Molinella. L’edizione di questa estate, dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita, prevede per tutte le serate della rassegna, l’ingresso gratuito. A luglio inizio proiezioni alle 21:30.

Sabato 25 luglio Roma di Federico Fellini (119’ Italia 1972). Serata realizzata in collaborazione con Ordine Architetti PPC di Ravenna. Con uno sguardo simil-documentaristico e autobiografico al pari de I clowns ma in maggior misura

dilatato di lirismo poetico e satira ironica e volgare, Roma rappresenta sicuramente uno di quei film che Federico scrisse col cuore, cartolina nella quale Fellini commemora sé stesso e il cinema, in quella che per lui fu la città del successo e quindi della sua lunga carriera professionale.

Domenica 26 luglio Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller (115’ Italia 1975, oscar alla carriera 2020). Pasqualino Settebellezze, disertore del fronte tedesco, ricorda quando, a Napoli, uccise un uomo per

salvare l’onore della sorella. Il film della Wertmüller è un prodotto suggestivo e multistrato, un intreccio narrativo possente che porta l’eco e le rimanenze di un neorealismo che, dagli anni ’50-’60 in poi inizia a declinarsi in forme differenziate. Un dato non indifferente dato che la stessa Wertmüller cresce in ambito cinematografico come aiuto-regista al fianco di Federico Fellini sul set de La dolce vita e di 8½.

Gli organizzatori informano che è obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio

posto.

