Castiglione di Ravenna. Ermanna Montanari e Marco Martinelli a Palazzo Grossi con “Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi”

Lunedì 27 luglio alle ore 21.30, a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna, il Festival E’ TEMP propone Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi

e dopo la proiezione del film, Ermanna Montanari e Marco Martinelli incontrano Matteo Marelli, critico cinematografico di FILM TV.

La rassegna di teatro, cinema e musica E’ temp prosegue a Palazzo Grossi con il debutto al cinema di Marco Martinelli e Ermanna Montanari. Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi – scritto e diretto da Martinelli, soggetto cofirmato con Montanari che ne è anche protagonista, riconosciuto di interesse culturale dal MiBACT-Direzione Cinema, sostenuto dalla Film Commission-Regione Emilia Romagna – è un film d’arte, immaginifico e limpidamente didattico, sui vent’anni agli arresti della leader del movimento per la democrazia in Birmania e Premio Nobel per la pace. Presentato in anteprima al Biografilm Festival | International Celebration of Lives 2017, al Festival Kilowatt, al Festival della Mente di Sarzana e agli incontri di Cinematografo alla Biennale di Venezia, selezionato dal BCT Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento-sezione “Sentieri”, è stato proiettato nelle sale di più di trenta città fra cui Milano, Parigi (Istituto Italiano di Cultura), Venezia, Bologna (Cineteca di Bologna), Lugano (progetto Cinergia, curato da Marco Müller), Napoli (progetto Casa del Contemporaneo in collaborazione con Fondazione Morra), Torino, Roma (Short Theatre Festival), New York (Italian and American Playwrights Project).

Nei panni di Aung San Suu Kyi è Ermanna Montanari, che con straordinaria intensità fa rivivere allo spettatore i venti anni agli arresti della leader per la democrazia in Birmania, Premio Nobel per la pace nel 1991 e oggi alla guida di una nazione libera dopo decenni di dittatura militare. Il racconto prende vita in un magazzino di costumi teatrali: lì una bambina si avventura, e da lì ci conduce in un Oriente gravido di cronaca politica intessuta a musiche e colori sgargianti, dittatori come burattini, giornalisti di Vanity Fair e inviati dell’Onu.

Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi

un film di Marco Martinelli

con Ermanna Montanari, Elio De Capitani

e l’amichevole partecipazione di Sonia Bergamasco, Roberto Magnani, Fagio, Alice Protto, Massimiliano Rassu, Vincenzo Nemolato e Christian Giroso nella parte dei “Moustache Brothers” e per la prima volta sullo schermo Ippolita Ginevra Santandrea, Sara Briccolani, Alessandra Brusi, Catalina Burioli, Olimpia Isola, Benedetta Velotti

soggetto Marco Martinelli e Ermanna Montanari

direttore della fotografia Pasquale Mari

scenografia Edoardo Sanchi

montaggio Natalie Cristiani

supervisione al montaggio Jacopo Quadri

musiche Luigi Ceccarelli

sound design Maurizio Argentieri

una produzione Teatro delle Albe – Ravenna Teatro in collaborazione con Start Cinema

distribuito da RUNNING TV (IT)

Film riconosciuto di interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale Cinema

con il sostegno della Regione Emilia Romagna – Film Commission

con il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., CMC – Cooperativa Muratori e Cementisti

con il patrocinio di Amnesty International Italia e dell’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli

Palazzo Grossi è a Castiglione di Ravenna in via G. Zignani 39.

