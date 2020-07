Eletta a Lido Adriano “La Supercoppia Italiana 2020”

Domenica 26 luglio, in Piazza Vivaldi a Lido Adriano, con il Patrocinio della Proloco di Lido Adriano, si è svolta la finalissima di “La Supercoppia Italiana 2020”.

“La Supercoppia Italiana” è un’idea di Paolo Teti e di sua moglie Maria Grazia Montevecchi, ideatori fra l’altro dei concorsi di bellezza e simpatia come “Miss Mamma Italiana”, “il Babbo più Bello d’Italia”, “Miss Nonna” e “Miss Suocera”.

“La Supercoppia Italiana” è un concorso che vuole premiare l’importanza della figura della coppia nel vivere quotidiano, in un tempo in cui la frenesia ed il susseguirsi veloce dei giorni fanno spesso dimenticare che non si è soli e si condivide la vita con un’altra persona; oppure ci si ricorda che si è una “coppia” solo quando nascono problemi o difficoltà.

Le coppie partecipanti, hanno dovuto dimostrare di essere affiatate, unite e complici in ogni situazione attraverso simpatici test riguardanti la loro vita di coppia, prove di abilità e l’immancabile passerella.

La coppia vincitrice della 14° edizione del concorso, con la fascia di “La Supercoppia Italiana 2020” vive a Dueville (Vicenza) ed è composta da Barbara Pellizzari, 51 anni, broker di assicurazione ed Arturo Tretto, 65 anni. Barbara ed Arturo sono sposati da 26 anni e sono genitori di Nicole e Lorenzo, di 18 ed 11 anni.

Dopo i test attitudinali nei quali si sono dimostrati concordi su tutto e la sfilata in passerella, per la prova di abilità, hanno presentato un elegante e romantico valzer viennese.

Altre le coppie premiate:

“La Supercoppia Italiana Gold” Amelia Santelli, 50 anni, tecnico di anestesia e rianimazione e Filippo Celi, 49 anni, impiegato, di Castel San Pietro Terme (Bologna). Amelia e Filippo sono fidanzati da 5 anni.

“La Supercoppia Italiana Evergreen” Edi Mestriner, 69 anni, commerciante e Ferdinando Zordan, 63 anni, artigiano, di Tezze sul Brenta (Vicenza). Edi e Ferdinando sono fidanzati da 5 anni.

“La Supercoppia Italiana Sorriso” Giulia Faggin, 32 anni, casalinga ed Alberto Sambugaro, 34 anni, di Albignasego (Padova). Giulia ed Alberto sono sposati da 3 anni (dopo 12 anni di fidanzamento) e sono genitori di Aurora di 8 anni.

“La Supercoppia Italiana Sprint” Francesca Papa, 44 anni, fisioterapista e Claudio Novara, 63 anni, informatore medico, di Fermo. Francesca e Claudio sono sposati da 12 anni e sono genitori di Lorenzo e Riccardo, di 15 ed 11 anni.

“La Supercoppia Italiana Solare” Jessica Muntoni, 44 anni, operaia ed Alessandro Pilloni, 45 anni, autista, di Palazzolo sull’Oglio (Brescia). Jessica ed Alessandro sono sposati da 20 anni e sono genitori di Mattia e Giada Elisa di 18 e 12 anni.

“La Supercoppia Italiana Romantica” Debora Ardini, 46 anni, impiegata e Mirco Clementi, 47 anni, agente di commercio, di Igea Marina (Rimini). Debora e Mirco sono sposati da 16 anni e sono genitori di Aurora e Federico, di 16 e 9 anni.

“La Supercoppia Italiana Glamour” Luisella d’Andrea, 56 anni, gastronoma e Davide Baratella, 48 anni, impiegato, di Collegno (Torino). Luisella e Davide sono fidanzati da 3 anni.

“La Supercoppia Italiana Radiosa” Angelina Pelliccioni, 61 anni, casalinga e Giuseppe Cappelloni, 65 anni, artigiano, di Dogana di San Marino. Angelina e Giuseppe sono sposati da 40 anni, sono genitori di Daniele e Michele, di 39 e 36 anni e nonni di Mattia ed Emma, di 10 e 7 anni.

“La Supercoppia Italiana Simpatia” Maria Grazia Vegro, 62 anni, funzionario pubblico e Daniele Cesanelli, 49 anni, imprenditore, di Albegnasego (Padova). Maria Grazia e Daniele sono fidanzati da 13 anni.