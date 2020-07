I ragazzi di UPpunto augurano buone vacanze e danno appuntamento a settembre

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

IN VACANZA

Anche per noi della redazione di UpPunto è arrivato il momento di prendere una pausa estiva, ma non sarà un addio, torneremo a settembre con nuovi articoli e nuove interviste. Fare parte di questo progetto ci ha cambiati, e vorremmo ringraziare coloro che lo hanno reso possibile: l’associazione Amici di Enzo, gli studenti e i professori dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora, l’assessore Massimo Cameliani che ha creduto in noi e la redazione di Ravennanotizie che ci ha dato lo spazio nel quale stiamo scrivendo. Ringraziamo tutte le persone che abbiamo incontrato e intervistato, ognuna di loro ci ha insegnato qualcosa che ci portiamo dentro tuttora. Abbiamo avuto modo di scoprire maggiormente la realtà tramite occhi che non sono i nostri e grazie a ciò i nostri orizzonti si sono aperti ancora di più.

Abbiamo già molti progetti in mente che speriamo di potervi mostrare presto. Se ciò che abbiamo creato in questi mesi vi è piaciuto speriamo con tutto il cuore che continuiate a seguirci. Ci vediamo a settembre!