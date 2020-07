Poca acqua nei fiumi: Arpae Ravenna vieta i prelievi dal Lamone, Senio e Sintria

Il servizio di autorizzazioni e concessioni di Arpae Ravenna informa che a far data dal 22 luglio scorso, ha disposto il divieto temporaneo di prelievo idrico dai seguenti corsi d’acqua:

– dal Fiume Lamone , dall’ingresso in provincia fino all’immissione delle acque del CER, e dai suoi affluenti, come il torrente Marzeno, ricadenti nel territorio della provincia di Ravenna;

, dall’ingresso in provincia fino all’immissione delle acque del CER, e dai suoi affluenti, come il torrente Marzeno, ricadenti nel territorio della provincia di Ravenna; dai Fiumi Senio e Sintria, affluenti del fiume Reno e loro affluenti ricadenti nel territorio della provincia di Ravenna.

Il divieto ha efficacia per i titolari di concessione di derivazione, di autorizzazione provvisoria, e per coloro che abbiano presentato un’istanza che legittima, ai sensi della normativa vigente, il prelievo nelle more della conclusione dell’iter istruttorio.

Inoltre, al fine di facilitare l’attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe sono obbligati a rimuovere dal corso d’acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare alla SAC le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili.

Il prelievo, in deroga a quanto disposto, è permesso solo qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV (Deflusso Minimo Vitale) e limitatamente alle seguenti tipologie di utilizzo:

1. prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;

2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;

3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo;

4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;

5. colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utentiRRINET ad accesso registrato);

Il divieto si intende valido fino alla revoca da parte dell’autorità competente, nel caso si ripristinino in quei corsi d’acqua le condizioni sufficienti, relativamente ai parametri di DMV.

Arpae precisa che la violazione alle disposizioni del provvedimento, compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da €. 103,29 ad €. 1.032,91, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell’autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.