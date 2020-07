A Classis Ravenna va in scena il concerto tributo a Zucchero degli Sugar Time

Le note italiane dello spettacolo tributo a Zucchero degli Sugar Time sono protagoniste martedì 28 luglio, alle ore 21, presso l’arena estiva del Classis Ravenna nell’ambito della rassegna classe al chiaro di luna.

La band

La band Sugar Time è capitanata dal front man del gruppo, Fabrizio Elia (alias Sugar Fabry), considerato uno dei migliori sosia di Zucchero Fornaciari, cui è legato da stima e amicizia, sia per la somiglianza fisica che per le qualità vocali, che utilizza in modo naturale nell’interpretazione delle canzoni del grande artista emiliano.

Durante il concerto la band, la cui formazione base, oltre a Sugar Fabry, è costituita da 5 musicisti (Fabio Pizzarotti alla batteria, Ivo Botti al basso, Leonardo Barbieri alle chitarre, Nino Botti alle tastiere ed Elena Giorgi ai cori) ripercorre i brani più famosi della discografia di Zucchero, rigorosamente dal vivo, partendo dai primi album fino ad arrivare all’ultima incisione.

Nati a gennaio 2015 da un’idea del manager Nino Botti e del cantante-polistrumentista Fabrizio Elia, gli Sugar Time hanno all’attivo numerose esperienze musicali, anche all’estero: sono stati ospiti alla “Notte delle Stelle”, gran galà tenutosi a Berlino nell’ambito del Festival Internazionale del Cinema; nel 2016 hanno tenuto una serie di concerti al “Gran Casinò La Perla” di Nova Gorica (Slovenia), considerato il più grande casinò d’Europa, esibendosi nell’Arena del locale già meta dei più grandi artisti del panorama musicale internazionale.

Info

Apertura cancelli ore 20

Tariffa € 10

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 328 4815973