Appuntamenti a tavola per assaggiare e promuovere la Romagna Toscana. Ce ne parla Mauro Zanarini

L’idea è nata da un gruppo di persone, alcuni imprenditori, vicini o interni al movimento di Slow Food – è il caso di Mauro Zanarini responsabile eventi per Slow Food Ravenna – per promuovere l’Italia e nello specifico i territori limitrofi della Romagna e della Toscana (il Mugello, includendo Firenze). Il Progetto Proef la Romagna Toscana segue in particolare due linee, racconta Zanarini. In primo luogo il settore del Turismo e dell’Ospitalità con Viaggi Slow in generale, con un input sportivo (bici, trekking, golf), culturale, enogastronomico creando vacanze attive ma anche vicine alla filosofia “del dolce far niente” o dei viaggi esperienziali, fatti su misura e personalizzati, sviluppati dalle collaborazioni internazionali del brand “James at your service”. Il secondo settore è quello del Food & Beverage, per curare l’export di prodotti italiani di piccoli e medi produttori biologoci, ecosostenibili, organici, ma sempre di alta qualità seguendo il concetto Slow Food. “L’intenzione è di far trovare/vendere i prodotti e di far degustare la cucina del territorio della Romagna-Toscana all’estero” dice Zanarini.

“In Europa il gruppo ha iniziato a operare nel 2019 nei Paesi Bassi con base ad Amsterdam ed in Belgio con base ad Anversa per il mercato delle Fiandre e a Bruxelles per il resto del paese; da breve inizieranno collaborazioni con la Scandinavia ed il nord-ovest ma anche il sud della Germania; accordi sono già stati siglati per i mercati di Usa e Canada, con un gruppo importante per il mercato del Regno Unito e con il Giappone tramite il network degli Alberghi Diffusi” dice Zanarini.

A causa del Covid-19, che non ha fatto viaggiare i collaboratori del progetto, il gruppo ha lavorato finora soprattutto online; ma per mantenere viva l’attenzione ed il rapporto con la rete internazionale che si è costruita, il network ha ora in programma sette cene a quattro mani dedicate alla Romagna-Toscana, con collegamento in diretta streaming dal Belgio e dai Paesi Bassi “in cui verranno illustrati i nostri territori, i viaggi e le strutture ricettive, i prodotti e la cucina ad attuali e potenziali soggetti esteri come sponsor, partner ed altre collaborazioni, per esempio a giornalisti e ai media, a ristoranti e ai loro chef da quelli tradizionali a quelli stellati, e poi importatori e distributori del settore Food & Beverage, negozianti ed altre aziende del settore del retail per la vendita di prodotti italiani; – afferma Zanarini – pensiamo al settore “Turismo & Hospitality”, tour operator ed agenzie di viaggio ed altri venditori, portali (in particolare quelli che hanno interesse per l’Italia), compagnie aeree e aeroporti, le istituzioni locali e nazionali, la rete Slow Food & Slow Travel ed altri interessati. Questi eventi avranno quindi visibilità in Romagna ed in Toscana ma soprattutto all’estero.”

Ci saranno due appuntamenti in Toscana e cinque in Romagna. Tutto per promo-commercializzare la Romagna-Toscana che deve avere come solo obiettivo l’incoming di turisti stranieri nel territorio e l’export dei suoi prodotti. Il network ha anche pensato ad organizzare gemellaggi territoriali e scambi di persone e di aziende in particolare di offrire stage per studenti e giovani imprenditori e Educationals e Press Tours. Nel prossimo futuro si organizzeranno presentazioni, workshop, tasting, pranzi e serate con cene e quindi un Road Show iniziando in Belgio e nei Paesi Bassi e nel 2021 in altri paesi, perché il gruppo vuole concretamente portare la Romagna-Toscana all’estero.

Durante le sette cene dedicate alla Romagna Toscana saranno presenti alcuni produttori del territorio che sponsorizzano l’iniziativa e che in certi casi sono già partner. Le cene saranno anche un modo per sollecitare ulteriori collaborazioni e per iniziare un percorso di “Crowdfunding” per finanziare una nuova startup innovativa. “Vogliamo ringraziare tutti i produttori che ci hanno sostenuto sin dall’inizio e in particolare Ecopesce di Cesenatico, uno dei primi e principali sponsor e partner, che fornirà il pesce per alcune cene in programma” dice Zanarini.

Info sul progetto: per la ROMAGNA 335 375212 / maurozanarini@gmail.com – per la TOSCANA 338 8108781 / info@locandasenio.com Prenotazioni: direttamente al ristorante. Costo della singola cena: €. 35,00. Chi vuole sostenere il progetto può donare un extra in aggiunta al costo della cena. Le cene sostengono i territori, i produttori e il turismo della Romagna-Toscana.

IL PROGRAMMA

5 agosto 2020 – ore 20:30 – Ristorante Antica Porta di Levante a Vicchio nel Mugello (055 84405 – www.anticaportadilevante.it). La cucina segue la stagionalità dei prodotti e dei produttori locali, senza disdegnare qualche divagazione in Italia o all’estero quando la materia prima è di eccellenza. Il locale è parte dell’Alleanza dei cuochi Slow Food.

26 agosto 2020 – ore 20:30 – Ristorante La Rocca a Brisighella (0546 81180 – www.albergo-larocca.it). La filosofia del ristorante è la valorizzazione della cucina e dei prodotti del territorio attraverso il loro impiego a tavola, proponendo piatti ricchi di eccellenze, sapientemente accostati ai migliori vini locali di qualità.

29 agosto 2020 – ore 20:30 – Spiaggia NR. 28 – Stabilimento Balneare Romea Beach – Marina Romea (0544 446081 – www.romeabeach.it). Cena a quattro mani con gli chef Vanni del Romea Beach e Cristian dell’Antica Porta di Levante nel Mugello. Durante la serata sarà ufficializzato il gemellaggio della Condotta Slow Food di Ravenna con quella del Mugello. Il nuovo portale della ATI NAUTICA & NATURA, nata per promuovere il turismo del territorio dei Lidi Nord, sarà presentato ai partecipanti alla cena.

6 settembre 2020 – ore 20:30 – Ristorante Romagna Antica di Cervia (0544 955717 – www.romagnantica.it). Cena di chiusura di Sapore di Sale a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia. A tavola assapori i piatti della cucina marinara cervese, conditi dal prezioso sale dolce delle saline. Gemellaggio in diretta tra la Condotta Slow Food di Ravenna con la neonata condotta delle Fiandre ad Anversa o sulla costa belga. Prenotazioni al ristorante o al 335 375212 / maurozanarini@gmail.com

7 ottobre 2020 – ore 20,30 – Ristorante Marè di Cesenatico (331 1476563 – www.mareconlaccento.it). Un viaggio attraverso il mediterraneo, coi suoi profumi ed i suoi colori. Omar, lo chef, è un uomo di curiosità e certezze, di eleganza e sostanza. È amante del sapore ed ha concepito una cucina originale, contemporaneamente pragmatica e consapevole.

28 ottobre 2020 – ore 20,30 – Ristorante Paolo Teverini a Bagno di Romagna (0543 911260 – www.hoteltoscoromagnolo.it). Pret à Porter: un locale dove la ristorazione d’autore incontra la quotidianità. L’eccellenza delle materie prime e la ricerca gastronomica si sposano in un menù più legato ai piatti tradizionali del territorio. Un ambiente giovane, ma dai dettagli curati e dal servizio attento.

Data ancora da definire – Hotel Plaza Lucchesi a Firenze (055 26236 – www.hotelplazalucchesi.it). Storico Hotel nel cuore di Firenze tra i primi hotel ad essere aperto in città, nel 1860. Apericena sulla terrazza che ha fatto scoprire ai clienti dell’Hotel e ai fiorentini una vista inedita e mozzafiato della città. Sorseggiare un drink in piscina mentre si ammira il Duomo; assaggiare un pesciolino dell’Adriatico o un salume toscano fino al calare del sole, quando il tramonto toglie il fiato dalla bellezza, questa è l’esperienza che si vive al Plaza Lucchesi.