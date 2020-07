Assemblea Aido Ravenna: riconfermata alla Presidenza Cinzia Ghirardelli

Si è svolta il 20 luglio 2020 a Lugo presso la sede della Pubblica Assistenza , nel pieno rispetto delle normative anti Covid – 19, l’Assemblea elettiva dell’Aido – Associazione Italiana Donatori Organi – Sezione Provinciale di Ravenna. Si è proceduto all’approvazione della relazione e del bilancio consuntivo, al nuovo statuto e regolamento e all’approvazione delle linee programmatiche per il prossimo mandato..

L’attività di donazione di organi in Emilia-Romagna nel 2019 ha visto un notevole incremento nel numero delle segnalazioni da parte della rete trapiantologica (270 donatori segnalati) pari a 60,6 donatori per milione di popolazione. Di questi 165 donatori sono stati utilizzati in grande aumento rispetto al numero raggiunto nel 2018 (114 ). A livello nazionale i risultati dell’Emilia-Romagna si confermano, anche per il 2019, sopra la media, con un valore pari al 37,1 rispetto ai 22,8 in Italia.

Gli iscritti alla Sezione provinciale sono, al 31/12/2019, 16.694. Si è sottolineata, in particolare, la grande presenza dell’Associazione nelle scuole.

Per i prossimi anni, fanno sapere, “ci si impegnerà per la promozione (culturale e pratica) del dono in generale e, in particolare, della donazione degli organi e la promozione della salute con corretti stili di vita; con il proseguimento dell’attività di formazione sia all’interno con i soci che nella Scuola; il rafforzamento dell’AIDO sviluppando progetti innovativi di promozione del dono nelle scuole e nel territorio tramite presentazione di libri, eventi culturali con le forze vive di ogni territorio: associazioni giovanili, parrocchie, centri sociali per anziani, società sportive. Verrà rivolta particolare attenzione alla sensibilizzazione della popolazione nella fascia di età tra i 50 e 60 anni dove si registrano maggiormente le opposizioni alla donazione degli organi. Importante dovrà continuare ad essere il mantenimento dei rapporti tra la nostra organizzazione e l’Azienda Usl della Romagna”.

E’ stata riconfermata alla Presidenza per il terzo mandato consecutivo Cinzia Ghirardelli. Vice Presidenti Mauro Marchiani e Lino Mazzanti, Segretaria Maria Renza Martoni e Tesoriere Luciano Albonetti. Consiglieri: Cavallazzi Elisabetta, Della Ciana Irene, Casadei Claudio, Giovanni Sica, Ronchi Pier Paolo e Boraso Anna Maria. Revisori: Boschi Giuseppe, Ghirelli Gianfranco e Brunetti Loredana. Candidati al Consiglio Regionale Mauro Marchiani e Cinzia Ghirardelli. Candidata al Nazionale Cinzia Ghirardelli.