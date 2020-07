Webinar di Fondazione Flaminia, Clust ER Greentech e laboratorio Aperto di Ravenna sulle comunità energetiche

Le comunità energetiche – cosa sono, come funzionano e quali vantaggi apportano ai suoi utilizzatori – sarà il tema al centro del webinar organizzato da Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia-CIFLA, Clust-ER Greentech e laboratorio Aperto di Ravenna in programma mercoledì 29 luglio alle 11.

In questa occasione si cercherà di fare chiarezza in un quadro normativo complesso, spesso ostile alla generazione distribuita, al fine di rendere possibile la nascita di nuovi progetti e iniziative capaci di favorire una accelerazione della transizione energetica e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Ne discuteranno:

Antonella Iacondini, CIFLA-Tecnopolo di Ravenna; Leonardo Setti, Università di Bologna, Dipartimento di Chimica Industriale ‘Toso Montanari’; Claudia Carani, AESS. Moderatore: Francesco Matteucci, Clust-ER Greentech. La partecipazione è gratuita con iscrizione al seguente link: http://tecnopolo.ravenna.it/2020/07/20/comunita-energetiche-cosa-sono-e-perche-sono-gia-una-realta/