A Castiglione di Ravenna lo spettacolo “Italiani Cìncali! Parte prima: minatori in Belgio”

Il Festival E’ TEMP a Castiglione di Ravenna propone, mercoledì 29 luglio alle ore 21.30, “Italiani Cìncali! Parte prima: minatori in Belgio” di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta, diretto e interpretato da Mario Perrotta, collaborazione alla regia Paola Roscioli

L’emigrazione italiana nelle miniere di carbone del Belgio, raccontata attraverso un’epopea popolare, fatta di uomini scambiati con sacchi di carbone, di paesi abitati solo da donne, di lettere cariche di invenzioni per non svelare le condizioni umilianti di quel lavoro, di mogli che rispondono a quelle lettere con le parole dettate dall’unico uomo rimasto in paese: il postino. È lui che racconta tutto quello che ha visto, sentito, letto e scritto. Racconta come può, come deve, ricostruendo uno spaccato violento e amaramente ironico di un Italia uscita dalla guerra e pronta ad affrontare il boom economico. È così che le sue storie, così apparentemente personali, ritraggono senza ipocrisia, uno dei capitoli più amari della nostra storia repubblicana.

Lo spettacolo ha ricevuto la targa commemorativa della Camera dei Deputati per “l’alto valore civile del testo e per la straordinaria interpretazione”, è stato finalista al Premi UBU 2004 e ha segnalato Mario Perrotta tra gli artisti più interessanti della nuova generazione.

Italiani Cìncali! Parte prima: minatori in Belgio

di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta

diretto ed interpretato da

Mario Perrotta

collaborazione alla regia

Paola Roscioli

Info e biglietti

Ingresso 10 € | under20 5 €

Posti limitati, è consigliato l’acquisto on-line. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com e presso le rivenditorie autorizzate Vivaticket. I biglietti rimasti disponibili saranno in vendita la sera stessa a partire dalle ore 19.00 nel luogo di spettacolo. Informazioni: Ravenna Teatro da lunedì a venerdì ore 10.00/13.00 e 15.00/18.00, sabato e domenica ore 15.00/18.00 e nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 19.00 al numero 333 7605760.

Dal 24 luglio al 3 agosto sarà presente un piccolo stand gastronomico.

Ingresso a partire dalle ore 19.00.

I biglietti acquistati online potranno essere stampati o mostrati sul cellulare, all’ingresso verrà richiesta l’igienizzazione delle mani e l’uso della mascherina. Gli spettatori sono invitati a rispettare i posti assegnati.

Palazzo Grossi è a Castiglione di Ravenna in via G. Zignani 39.

In caso di pioggia gli spettacoli saranno annullati, verrà data notizia via mail e sui canali social.

E’ TEMP è su ravennateatro.com, fb e instagram Ravenna Teatro