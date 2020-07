Al Luana Beach a Marina di Ravenna Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi guidano sulle orme di “Dante in Romagna”

Oggi, Mercoledì 29 luglio, alle ore 21, presso il Bagno Luana Beach, su Via Lungomare 80 a Marina di Ravenna, Capit Incontra farà un salto nel tempo fino al medioevo. Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi guideranno sulle orme del sommo Poeta, nella sua permanenza in Romagna negli ultimi anni di vita. Per l’occasione, presenteranno il loro libro Dante in Romagna. Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale (Edizione Il Ponte Vecchio).

La presenza dell’Alighieri in Romagna si colorò di mito, soprattutto nei luoghi in cui terminò la sua opera e si conclusero i suoi giorni. Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi, autori del saggio, parleranno di Dante in Romagna e a Ravenna, luoghi di amorevole rifugio, dove la sua memoria superò gli ambiti intellettuali per divenire profonda devozione popolare e oggetto di vasto interesse.

Eraldo Baldini, ha iniziato a dedicarsi alla narrativa dalla fine degli anni ottanta, dopo essersi specializzato in antropologia culturale ed etnografia ed avere scritto diversi saggi in quei campi. La sua prima produzione a carattere mystery è la raccolta di racconti Nella nebbia . Per la sua narrativa viene coniato il termine di «gotico rurale» perché Baldini è riuscito a trasporre un genere tipicamente anglosassone e d’ambientazione urbana, nei siti a lui familiari della campagna romagnola. Oltre ad essere un romanziere affermato in Italia e all’estero, Eraldo Baldini è anche sceneggiatore, autore teatrale e organizzatore di eventi culturali.

Giuseppe Bellosi ha iniziato giovanissimo a fare ricerche sul folclore, la letteratura e i dialetti romagnoli, raccogliendo materiale bibliografico e numerose interviste sul territorio. I suoi primi saggi sulla cultura romagnola risalgono alla seconda metà degli anni ’70, quando pubblica Cento anni di poesia dialettale romagnola e i due volumi di Romagna civiltà, in collaborazione col dialettologo riminese Gianni Quondamatteo

All’attività di ricercatore ha affiancato da sempre la composizione di versi in dialetto romagnolo, pubblicati in diverse raccolte, a partire dalla prima metà degli anni ’70 e fino ad oggi. Da alcuni anni ha iniziato a esibirsi in pubblico, da solo o in collaborazione con altri artisti, presentando testi propri o di altri autori romagnoli, classici o contemporanei.

Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi hanno collaborato alla pubblicazione di due saggi su Halloween (Einaudi) e sul Natale (Laterza)

Ingresso libero