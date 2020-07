Carlo Sironi presenta film d’esordio Sole al Cineparco di Bagnacavallo

La stagione Bagnacavallo al Cinema propone venerdì 31 luglio il primo incontro con i registi della rassegna Accadde domani. Organizzata in collaborazione con la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) Emilia-Romagna, la serata prevede la presenza al Cineparco di Bagnacavallo di Carlo Sironi, che presenterà il suo film d’esordio Sole.

Romano classe 1983, figlio di Alberto, regista della celebre serie televisiva Il commissario Montalbano, Carlo Sironi ha iniziato con la fotografia per poi seguire le orme del padre. Il suo primo cortometraggio, datato 2009, ha per titolo Sofia. Per Sole, suo primo lungometraggio italo-polacco di Kino produzioni con Rai Cinema e Lava Films, è stato nominato ai David di Donatello 2020 nella categoria riservata ai migliori registi esordienti e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, anche a livello internazionale.

Ambientato nella periferia romana, con protagonisti i due giovani attori Sandra Drzymalska e Claudio Segaluscio, Sole narra di due ragazzi e una figlia che deve nascere per essere data in affidamento attraverso un’adozione fra parenti, di una scelta difficile e del sogno di un futuro migliore.

“Sin da giovane – racconta Sironi nelle note di regia su Kinoproduzioni.com – mi sono chiesto come sarebbe stata la mia vita se fossi diventato padre: cosa significa diventare padre, diventare genitori? Ovviamente non ha a che fare semplicemente con il mettere al mondo una creatura con il proprio corredo genetico, ma piuttosto con un cambio di approccio rispetto alle proprie prospettive, alle proprie aspettative. Cosa si prova a posare lo sguardo su una creatura appena nata di cui ti devi prendere cura, di cui ti senti responsabile? Mi sono chiesto se potrei mai diventare il padre di un bambino non biologicamente mio, un percorso forse meno usuale ma non per questo meno concreto. Sole è il tentativo di rispondere a questa domanda”.

Le prossime date della rassegna Accadde domani e i relativi protagonisti saranno resi noti non appena disponibili. Il programma completo della XXXVI edizione di Bagnacavallo al cinema, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it