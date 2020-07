La città che non ci piace: marciapiedi inesistenti e pericolosi a Marina Romea. I pedoni rischiano spesso di cadere

Scrivo per denunciare una situazione di incuria che lascia davvero poco spazio ad ulteriori commenti. Abito nella frazione di Marina Romea in viale delle Mimose. Davanti alla mia abitazione i marciapiedi sono praticamente inesistenti, con persone che, quasi ogni giorni, inciampano o cadono a terra.

Più volte ho telefonato, ma nulla. Mi ero illuso che qualcosa si fosse mosso quando ho visto, all’inizio della strada (venendo da Viale Italia), ruspe e operai. Ennesima speranza mal posta: terminate le opere a lato dell’hotel Corallo, gli operai se ne sono andati. Mi auguro che questa mia segnalazione possa sortire un qualche effetto, o dobbiamo attendere che qualche anziano o qualche bambino si faccia male seriamente?

Le tasse le pago regolarmente, ma i servizi non tardano ad arrivare, sono totalmente inesistenti. Eppure in lidi come Marina di Ravenne e Punta Marina le cose sono differenti: vi sono aiule e marciapiedi curati e strade che si possono percorrere senza lasciare i semi assi in regalo al Comune!

Resto in attesa, sebbene poco fiduciosa.

Luigi Bruno Maggioni