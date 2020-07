Lugo: giovedì 30 luglio modifiche alla viabilità in via Garibaldi

Giovedì 30 luglio dalle 7 alle 19 via Garibaldi, a Lugo, sarà chiusa al traffico per consentire alcuni lavori, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Cento e via Lumagni e l’incrocio con via Sassoli e via Biancoli.

La viabilità sarà così modificata: in via Lumagni (tratto compreso tra via Garibaldi e via Fermini) ci sarà l’inversione del senso di marcia attuale con istituzione di un senso unico in direzione via Garibaldi-via Fermini, obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Fermini per chi percorre via Lumagni con direzione via Garibaldi-via Fermini, obbligo di svolta a destra in via Fermini o di proseguire diritto in via Lumagni all’intersezione con via Fermini. In via Garibaldi divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 81 al civico 75, divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Cento/Lumagni e intersezione semaforica con via Sassoli/Biancoli, obbligo di svolta a destra in via Lumagni all’intersezione con via Lumagni/Cento. In via Cento obbligo di proseguire diritto in via Lumagni per i veicoli che percorrono via Cento e giungono all’intersezione con via Garibaldi/Lumagni. In via Fermini obbligo di proseguire diritto o di svolta a sinistra all’incrocio con via Lumagni.