Lugo. Partono i lavori di asfaltatura in Largo Tricolore

A breve nel comune di Lugo è previsto l’avvio dei lavori di asfaltatura in determinate strade, principalmente in Largo Tricolore. Giovedì 30 luglio 2020 si inizia proprio da quest’ultimo tratto, dove ci sarà la scarifica e la posa del nuovo asfalto. Nel corso dei lavori, che dureranno fino a venerdì 31 luglio 2020, sarà in vigore il divieto di sosta in largo Tricolore. Programmata anche una prima parte di lavori previsti nei prossimi mesi, tra la fine dell’estate e l’autunno. Gli interventi proseguiranno infatti nella rotatoria tra via Piratello e via Fiumazzo, dove, salvo imprevisti meteo, dal 31 agosto al 4 settembre verrà effettuata la scarifica e l’asfaltatura. In autunno, inoltre, sono previste l’asfaltatura in via Canaletta e bonifiche in via Piratello.