Cappuccetto Rosso pronta ad incantare i bambini al Teatro Ragazzi di Brisighella

Gli appuntamenti proposti per l’edizione 2020 di Teatro Ragazzi al Borgo in via Spada a Brisighella proseguono giovedì 30 luglio alle ore 21,15 con lo spettacolo Cappuccetto Rosso della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti: un classico che ha accompagnato la crescita di intere generazioni qui proposto con le tecniche del teatro d’attore e pupazzi da Danilo Conti e Antonella Piroli. L’ingresso è gratuito.

La fiaba classica Cappuccetto Rosso è qui presentata nella versione che sembra essere più conosciuta, quella in cui nonna e nipotina, dopo essere state ingordamente mangiate dal lupo, vengono salvate dal provvidenziale cacciatore. Tuttavia non mancano omaggi alle altre numerose versioni, come quella narrata da Perrault, dai Fratelli Grimm e da quelle precedenti che trovano origine nell’oralità popolare.

Tutto questo come punto di partenza di un lavoro che ha portato la compagnia a una messa in scena con figure nella quale, parallelamente alla ricerca sul linguaggio della favola con le sue tante sfumature, approfondisce il lavoro sulle tecniche di animazione che da sempre ne caratterizzano le produzioni.

Tecniche utilizzate: teatro d’attore e pupazzi

Ingresso gratuito. Posti limitati. È gradita la prenotazione telefonica (0546 21306, dal lun al ven ore 10-13).

Lo spettacolo andrà in scena – sia per il pubblico che per gli Artisti – nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.

Info: 0546 994415 – 0546 81166 – 0546 21306

www.accademiaperduta.it