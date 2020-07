Cervia. Al Fantini Club proseguono gli “Incontri con l’Autore”: Forchielli e Mengoli presentano “L’arte della super-cazzola”

Prosegue l’apprezzata rubrica degli “Incontri con l’Autore” sulla spiaggia Fantini Club di Cervia. Venerdì 31 luglio Alberto Forchielli e Michele Mengoli presentano al pubblico il libro “L’arte della super-cazzola”, edito da Baldini+Castoldi. Lessico essenziale dell’Italia che non ci meritiamo, dal 1861 al coronavirus. L’appuntamento è alle ore 17 di venerdì 31 luglio, sulla spiaggia Fantini Club di Cervia. L’ingresso è gratuito. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Fantini Club e sul sito fantiniclub.com. L’arte della super-cazzola è “un libro tanto dissacrante quanto profondo sugli italiani di ieri e di oggi, tra artisti della supercazzola ed eroi per caso.

Per una leadership senza contenuti, la supercazzola diventa l’unica via. La frase fatta come eterno strumento di bugia seriale da non mantenere, con la classe politica italiana attuale che – tranne rarissime eccezioni – dal premier ai ministri fino ai portavoce e portaborse di vario genere, insieme alla relativa pletora di consulenti e dirigenti al loro soldo, tra impreparazione o perseguimento del solo interesse “poltronistico” personale, naviga a vista e la loro unica speranza, bugia dopo bugia, è quella di confidare sulla memoria corta e/o l’indifferenza dei cittadini. Quindi un libro sull’arte della supercazzola scritto dai paladini del Muoviculismo si pone oggi il diritto-dovere di palesarsi come un manuale-manifesto di azione-reazione, perché è inimmaginabile poter stare su un qualunque mercato – banalmente anche quello della vita stessa – senza saper “leggere” una supercazzola e interpretarla per quello che è. E vi offre istruzioni operative per “annusarla”, riconoscerla, smarcarsi da lei, giocare d’anticipo e, con rinnovato vigore, rilanciarla.”

GLI AUTORI:

Alberto Forchielli è fondatore e presidente del «private equity» Mandarin Capital Partners.

Prima ancora è stato consulente di multinazionali, imprese statali, governi, della Banca Mondiale e della BEI. Per Baldini+Castoldi ha già pubblicato: Il potere è noioso (2016), Muovete il culo! (2018) e Fuoco e fiamme (2019).

Michele Mengoli, esperto di personal branding, giornalista per «Il Sole 24 Ore», «QN» e attualmente per «Linkiesta» è coautore dei libri di Forchielli pubblicati con Baldini+Castoldi. Laureato in filosofia è advisor d’immagine per gruppi internazionali e ha pubblicato due romanzi: A capo, di tutto e Iene di carta.