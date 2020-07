Classe al chiaro di Luna. Gli Still Alive rendono omaggio ai Kiss

La grande carica dei Kiss accende la serata di giovedì 30 luglio della rassegna Classe al chiaro di luna.

L’appuntamento per il tributo alla famosa band statunitense è alle ore 21 presso l’arena estiva del Museo Classis con il carismatico gruppo Still Alive.

In contemporanea all’ultimo tour mondiale dei Kiss prima del ritiro dalle scene, gli Still Alive portano sul palco il loro PowerShow dove tutto è in piena filosofia Kiss: i costumi, il make up, la strumentazione, gli effetti speciali e le scenografie, per momenti di puro spettacolo!

I membri della band sono: Alberto Bartolini, cantante e frontman, che fa le veci di Paul Stanley, Stefano Ozzy Righi al basso come Gene Simmons, Roberto Rani, batteria, che fa le veci di Peter Criss e Giuliano Billi alle chitarra come Ace Frehley.

Il progetto STILL ALIVE nasce nel Novembre 2004 e fin da subito riscuote enormi successi, con la partecipazione a grandi eventi e apparizioni televisive: ad oggi la band costituisce un costante riferimento per le altre Kiss Tribute Band italiane, ed è stata definita come la miglior tribute band italiana ai Kiss.

Apertura cancelli ore 20

Tariffa € 10

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 328 4815973