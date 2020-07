Enpa Ravenna raccoglie Fondi per “Il Rossino”, il micio gravemente malato raccolto nella colonia felina della Baiona

Il Rossino – spiegano da Enpa Ravenna – è un gatto raccolto nella colonia felina della Baiona in pessime condizioni di salute: “presentava un otite bilaterale con rottura del timpano, l’abbiamo curato per mesi poi abbiamo deciso di cercargli adozione perché a causa di danni permanenti dell’equilibrio, non poteva essere rimesso in libertà come gatto randagio. Mentre era ancora ospite della nostra degenza, in attesa di essere adottato, ci siamo accorti che scuoteva la testa infastidito e portato subito dal veterinario gli hanno trovato una massa all’interno dell’orecchio. Questa massa, probabilmente tumorale, deve essere asportata con un intervento chirurgico molto costoso, per questo ci appelliamo al buon cuore di quanti si mostreranno sensibili a questo caso facendoci pervenire un seppur modesto contributo”.

