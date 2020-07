Il Teatro dell’Orsa racconta Fole da Osteria alla Casa del Teatro di Faenza: Monica Morini e Bernardino Bonzani mettono in scena testi di Cesare Zavattini, Giuseppe Pederiali, Giovanni Guareschi e Stefano Benni. Una ghiotta occasione per «ubriacarsi di storie» è in arrivo a Faenza nell’ambito della rassegna un teatro al verde a cura del Teatro Due Mondi: venerdì 31 luglio alle ore 21.30 nel cortile della Casa del Teatro il Teatro dell’Orsa presenterà il divertente e poetico spettacolo per adulti Fole da Osteria.

«Il Po è un fiume di storie e dalla nebbia appaiono fantasmi, bestie fantastiche, maliziose ostesse capaci di sedurci in un solo istante. Chi ricorda le vecchie osterie e le feste sull’aia sa che il tempo si arrende al piacere di stare insieme e raccontarsi la vita» suggeriscono gli interpreti Monica Morini e Bernardino Bonzani.

«La musica accompagna le parole indimenticabili dei racconti di Zavattini, Guareschi, Pederiali e Benni, gustati a piccoli sorsi come il buon vino. Le note ballabili di valzer, tanghi, mazurke aprono al buon umore. L’eco di romanze d’opera riaccende passioni perdute»: lo spettacolo del Teatro dell’Orsa si avvarrà dell’accompagnamento musicale di Claudia Catellani al pianoforte.

«Le storie ci hanno chiamato» concludono Monica Morini e Bernardino Bonzani «Quelle incise nella terra che abitiamo e non solo. Storie con radici lunghe. Le abbiamo ascoltate e raccolte dalla bocca di testimoni che ne hanno tenuto memoria, dai libri, dai giornali, da ciò che lascia segni. Le parole hanno chiamato la musica, il corpo si è fatto narrante. Veniamo da esperienze che ci hanno addomesticato ad usare le mani, il cuore, la testa, in un fare che si traduce nella conoscenza della macchina teatro».

Dopo lo spettacolo dialogo fra artisti e spettatori moderato dal critico teatrale Michele Pascarella.

Posti limitati, prenotazione consigliata.

Info e prenotazioni: 0546 622999, https://teatroduemondi.it/eventi/fole-da-osteria/?occurrence=2020-07-31.

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/.