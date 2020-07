Ravenna. Al via il 1° agosto il concorso fotografico a premi DiscoverDarsena

Il primo agosto prende il via il concorso fotografico a premi #DiscoverDarsena, organizzato dal progetto europeo DARE UIA. Il contest è aperto a tutti: per partecipare basta pubblicare sul proprio profilo Instagram una o più foto del quartiere Darsena di Ravenna usando appunto l’hashtag #DiscoverDarsena: non c’è limite al numero di immagini che possono essere postate, ma ognuna deve avere la Darsena come soggetto principale, come sfondo o come ispirazione. Si potranno postare sia foto nuove sia già̀ presenti nella galleria del proprio account pubblico: in quest’ultimo caso, perché siano incluse fra quelle partecipanti, basterà aggiungere un commento con l’hashtag #DiscoverDarsena e taggare l’account Instagram @Dare_Ravenna.

Il regolamento del contest (che approfondisce anche gli aspetti legati alla privacy e al trattamento dei dati personali) è disponibile sulle pagine social del progetto Dare Uia e sulla pagina https://www.dare-ravenna.eu/discoverdarsena/regolamento_contest : per ogni chiarimento è possibile contattare lo staff del progetto DARE inviando un messaggio su Instagram all’account @Dare_Ravenna. Il concorso terminerà il 15 di settembre e agli autori delle tre fotografie che avranno ottenuto più like verrà consegnato un buono da 25 euro spendibile allo store online www.macrolibrarsi.it (o equivalente): i vincitori saranno annunciati sul profilo Instagram del progetto Dare @dare_ravenna e avvertiti con un messaggio privato sul loro profilo Instagram.

La giuria del premio inoltre selezionerà altre fotografie meritevoli che, insieme alle tre risultate vincitrici, saranno pubblicate su un quotidiano locale insieme ai nomi degli autori, saranno oggetto di una campagna di affissione ed entreranno a far parte dei materiali di comunicazione del progetto Dare.

Il Contest #DiscoverDarsena, infatti, ha come fine la promozione tra i cittadini e i turisti la (ri)scoperta della Darsena di Ravenna e la realizzazione di un album fotografico condiviso. Le immagini selezionate infatti verranno utilizzate dai canali di comunicazione del progetto per raccontare la Darsena anche attraverso lo sguardo di chi la abita, la vive o la scopre per la prima volta.

Il progetto europeo DARE ha l’obiettivo di sperimentare nella Darsena di Ravenna un processo innovativo di rigenerazione urbana, basato sull’uso consapevole degli strumenti digitali e sulla partecipazione della cittadinanza. Grazie a DARE le tecnologie digitali diventano gli strumenti che permettono di fare diventare la Darsena un luogo più̀ attrattivo, creativo, salubre, sicuro e inclusivo. I partner del progetto, oltre al Comune di Ravenna, che è il capofila, sono Università di Bologna (con FrameLab e Ciri-ICT), ChiaLab, Cineca, ENEA, Fondazione Flaminia, CNA Ravenna, Legacoop, Bipart, ECN, Studiomapp e CertiMaC