Ravenna. Divieto d’accesso a moli guardiani e dighe foranee in caso di condizioni metereologiche avverse

In seguito alla ricezione di una “Allerta meteoidrogeologica idraulica” da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile con allerta n. 055/2020 nel periodo compreso dal giorno 30 luglio 2020 alle 12 al giorno 01.08.2020 alle ore 24, nel quale potranno verificarsi eventi metereologici (nel corso della serata di giovedì 30.07.2020 si prevede la possibilità di fenomeni temporaleschi organizzati, con associate precipitazioni intense, raffiche di forte intensità e grandinate in esaurimento, già nelle prime ore di venerdì 31 luglio) tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione, la Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.