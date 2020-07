Tutti gli appuntamenti estivi sul territorio delle Belle Bandiere di Russi

È ricco di appuntamenti estivi il calendario di eventi della compagnia Le Belle Bandiere di Russi. Questo l’elenco dei prossimi incontri:

PICCOLO FESTIVAL ANIME

30 e 31 luglio ore 21.30, Parco Bucci, Russi (Ra)

programma Archivio Vivo – Teatri aperti d’estate a cura de Le belle bandiere

nel calendario estivo A Russi c’è il mare a cura del Comune di Russi

30 luglio, MARE > di e con Francesca Pica

liberamente tratto da “Donne di mare”, “La danza delle streghe”, “I confini irreali delle Eolie” di Macrina Marilena Maffei

supervisione Elena Bucci

scenografia e costume Domenico Latronico, assistente all’allestimento Valerio Pietrovita

progetto tutorato da Le belle bandiere, con il patrocinio morale del Comune di Lipari, col sostegno del Teatro Trastevere

31 luglio, ANIME > con la partecipazione di Elena Bucci, Marco Sgrosso, Maurizio Cardillo, Andrea de Luca, Nicoletta Fabbri, Federico Manfredi, Francesca Pica, Valerio Pietrovita, Marta Pizzigallo, e con Christian Ravaglioli

Gli attori della compagnia de “L’anima buona del Sezuan” di B. Brecht, spettacolo programmato in maggio al Piccolo Teatro di Milano e annullato per l’emergenza sanitaria, arrivano da tutta Italia a Russi per amicizia e stima a leggere in questa sera d’estate ricordi e ritratti della loro terra, diari, pensieri: un piccolo festival in onore dell’anima del teatro.

VITE DA CINEMA

5 agosto ore 21, Rocca Sforzesca, Imola, emiliaromagnafestival.it

come la favola di Tonino Guerra, Federico Fellini e Nino Rota è diventata memoria di tutti

elaborazione drammaturgica dalle opere di Tonino Guerra e da materiali biografici e autobiografici di Federico Fellini

di e con Elena Bucci

Ensemble Duomo:

Roberto Porroni, chitarra

Pier Filippo Barbarano, flauto

Germana Porcu, violino

Antonello Leofreddi, viola

Marcella Schiavelli, violoncello

musiche di Nino Rota tratte dalle colonne sonore di Casanova ’70, Le notti di Cabiria, La strada, I vitelloni, Amarcord, 8 e 1/2

Emilia Romagna Festival 2020

7, 21, 26 agosto ore 21.30, Parco Bucci, Russi (Ra)

ARCHIVIO VIVO – TEATRI APERTI D’ESTATE >

a cura de Le belle bandiere

nel calendario estivo A Russi c’è il mare a cura del Comune di Russi

gli appuntamenti del mese di agosto:

7 agosto, LUMEN >

21 agosto, STORIE DI DONNE SULL’ORLO DI UN MIRACOLO ECONOMICO >

26 agosto, LA FONDAZIONE >