A “Il maggiolino dei libri…a Lugo” Cristina Bellemo presenta i suoi tre libri

È Cristina Bellemo la prossima ospite di “Il Maggiolino dei Libri… a Lugo”, rassegna online ideata dalla sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. La giornalista e scrittrice per ragazzi venerdì 31 luglio, nel video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca, presenterà tre suoi libri: Io e il falco, Tipi e Il soldatino.

Io e il falco, edito da BUR nel 2017, è un romanzo per ragazzi che racconta di grandi avventure all’aperto a contatto con la natura e dell’amicizia fra un bambino e un animale, Tipi, pubblicato nel 2019 per Gruppo Abele con le illustrazioni di Gioia Marchegiani, a metà fra narrativa e albo illustrato, racconta l’esplorazione di una bambina nei meandri del condominio nel quale si è appena trasferita, alla scoperta dei “tipi” che lo abitano. Fra questi, un collezionista di barattoli di vento. Il terzo libro presentato è Il soldatino, pubblicato nel 2020 da Zoolibri e illustrato da Veronica Ruffato, che narra di un uomo che nella sua testa ha spazio solo per la guerra, fino a quando qualcosa lo distoglie dal suo “Marciare, attaccare, mirare, sparare, ritirata” cambiando per sempre i suoi pensieri.

Cristina Bellemo è nata e vive a Bassano del Grappa (Vi), a pochi passi dal fiume Brenta, che rivela essere di grande ispirazione per le sue storie: “Passeggiare lungo il fiume mi fa venire tante idee per le mie storie”, racconta. Giornalista da vent’anni per diverse testate, è anche autrice di letteratura per bambini e ragazzi. Moltissimi i suoi libri, editi per varie case editrici come Topipittori, Edizioni Messaggero Padova, Erickson, Zoolibri, Rizzoli, Il Castoro e Gruppo Abele. Il suo amore per le parole e la scrittura nasce sui banchi del liceo classico, che confessa di aver iniziato a frequentare solo perché obbligata dai genitori. È durante il liceo infatti che “gli scaffali vuoti di casa andarono popolandosi di libri, su cui trascorrevo ore e giornate”. La sua passione si consacra con la laurea in greco antico, che oggi la porta ad affermare: “Sono innamorata delle parole, mi piace ascoltarle, scoprirne di nuove e andare a scoprire il loro significato originario”. Per esempio, l’etimologia di “adolescente” è “che si sta nutrendo”. Con le sue opere, scritte con linguaggio poetico e dal contenuto mai banale, Bellemo ha vinto numerosi premi letterari, nazionali e internazionali, tra i quali nel 2009, il Trofeo Baia delle Favole, organizzato nell’ambito del Premio Andersen con La leggerezza perduta, edito da Topipittori. Da anni l’autrice incontra i bambini, i ragazzi e gli adulti, narrando la sua scrittura, proponendo laboratori e promuovendo la lettura ad alta voce.

“Il Maggiolino dei Libri… a Lugo” è la rassegna letteraria della biblioteca Trisi di Lugo che ogni venerdì per tutta l’estate ha ospitato e continuerà ad ospitare autori e illustratori italiani per bambini e ragazzi, nei suoi “salotti” virtuali come la pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.