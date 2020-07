Castiglione di Ravenna. ‘È Temp’, a Palazzo Grossi serata dedicata alle nuove forze teatrali ravennati

Venerdì 31 luglio alle 19 a Palazzo Grossi (via G.Zignani n.39) a Castiglione di Ravenna per la rassegna ‘È Temp’ è in programma Chikungunya, maratona teatrale per tempi virali con Le Anime Specchianti di Matteo Gatta, Fulcro, Jacopo Gardelli e Lorenzo Carpinelli. Una proposta teatrale che spazia da Jean Cocteau con un monologo de Le Anime Specchianti (Martina Cicognani, Francesca de Lorenzi e Chiara Nicastro), su una riduzione de Le Bel indifférent scritto per Edith Piaf e per tutte le donne che “tanto hanno amato”, a una variazione su Thomas Bernhard, scritta da Matteo Gatta.

Un perturbamento, l’incontro fortuito tra una coppia di fidanzati e un uomo solitario che prende in mano i fili del loro passato per dare voce al caos che lo attraversa. Si passa poi a lavori originali al primo debutto, tra cui Fulcro con Scegli me, monologo dove la parola si fa frenetica e forsennata come un tarlo punzecchiante, come un urlo; e la coppia Gardelli- Carpinelli, che riadatta il diario di un cittadino anonimo ravennate scritto in quarantena e pubblicato su Ravennanotizie, dispacci quotidiani di una sconcertante caduta nella follia che conserva una lucida visionarietà satirica degna di un racconto gogoliano.

Ingresso 5 euro, under 20 3 euro.

Posti limitati, è consigliato l’acquisto online. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com e presso le rivenditorie autorizzate Vivaticket. I biglietti rimasti disponibili saranno in vendita la sera stessa a partire dalle ore 19.00 nel luogo di spettacolo.

Informazioni: Ravenna Teatro da lunedì a venerdì ore 10.00/13.00 e 15.00/18.00, sabato e domenica ore 15.00/18.00 e nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 19.00 al numero 333 7605760.

I biglietti acquistati online potranno essere stampati o mostrati sul cellulare, all’ingresso verrà richiesta l’igienizzazione delle mani e l’uso della mascherina. Gli spettatori sono invitati a rispettare i posti assegnati.

In caso di pioggia gli spettacoli saranno annullati, verrà data notizia via mail e sui canali social.

