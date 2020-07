Concluso il secondo corso sopravvivenza in mare presso 15esimo Stormo di Cervia

Il 31 luglio 2020 si è concluso, presso il 15° Stormo di Cervia, il 2° Corso sopravvivenza in mare a favore del personale dell’Aeronautica Militare. Il corso, completamento organizzato e gestito dal personale dell’81° CAE (Centro Addestramento Equipaggi) del 15° Stormo, si è svolto dal 27 al 31 luglio 2020.

Lezioni teoriche si sono tenute presso le strutture dell’Aeroporto di Cervia mentre quelle pratiche in piscina e nella zona di mare antistante il Lido dell’Aeronautica Militare di Tagliata di Cervia.

L’elevata professionalità del personale aerosoccorritore, qualificato istruttore di sopravvivenza, ha permesso lo svolgimento del corso raggiungendo un eccellente standard qualitativo e di sicurezza.

L’aerosoccorritore, a bordo degli elicotteri del 15° Stormo, è il quarto membro dell’equipaggio di una missione di Ricerca & Soccorso ed è colui che finalizza l’intervento calandosi con il verricello in mare o in montagna recuperando fisicamente la persona da soccorrere

Il 15° Stormo ha il compito di recuperare gli equipaggi in difficoltà in tempo di pace (SAR – Ricerca e soccorso) ed in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (C/SAR – Combat SAR), di supporto alle Operazioni Speciali nonché di concorrere in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi e, di recente anche il supporto all’attività di antincendio boschivo. Il livello addestrativo degli equipaggi, le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri in dotazione nonché l’impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l’utilizzo di visori notturni, fanno spesso del 15° Stormo l’unica componente elicotteristica in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse grazie, come ad esempio, la capacità d’impiego di giorno, di notte e in condizioni meteo marginali. Ogni volta che un elicottero del 15° Stormo si alza in volo o sta salvando una vita umana, o si sta addestrando per farlo. Dalla sua costituzione ad oggi infatti, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7200 persone in pericolo di vita.