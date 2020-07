Cotignola. Street artist DEM presenta il suo libro antologico ABC/DEM

Venerdì 31 luglio alle 21 nel cortile di Casa Varoli, in corso Sforza 24 a Cotignola ci sarà la presentazione di ABC/DEM, il primo libro antologico dell’artista DEM, edito da Zooo Print&Press di Bologna.

DEM, artista eclettico precursore del muralismo nazionale, tornerà a Cotignola dal 28 al 31 luglio per terminare la sua serie di murales al villaggio Unrra, focalizzata sui simboli di protezione, tra magia, ragione e storia, ispirata dal “Mondo magico” dell’antropologo Ernesto De Martino.

“Vivo in uno spazio senza tempo, in ogni luogo naturale del mondo ai confini della realtà, del micro e del macrocosmo – racconta DEM -. Sono fatto di animali, piante, rocce, spiriti. Studio, ricerco, rielaboro simboli che appartengono al genere umano da migliaia di anni, ma che sono andati persi, cerco di far tornare vivo il loro significato e la loro energia”.

Nel volume che sarà presentato a Casa Varoli c’è la sua visione artistica, un mondo simbolico e ancestrale espresso attraverso murales, installazioni, maschere, disegni, ceramiche e pittura. L’artista dialogherà con lo studente Gioele Melandri, collaboratore del Museo civico “Luigi Varoli”.