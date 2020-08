Sabato 1 agosto alle ore 20 “E’ temp” ospita a Palazzo Grossi la festa di fine laboratorio della non-scuola. La non-scuola, quell’“asinina” esperienza di laboratorio teatrale portata avanti dal Teatro delle Albe e che durante l’inverno vede la partecipazione di centinaia di adolescenti, quest’anno è tornata anche in estate in occasione dell’apertura di Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna. Dopo la sospensione forzata delle consuete attività primaverili, Teatro delle Albe/Ravenna Teatro ha organizzato dunque un piccolo laboratorio estivo della non-scuola, con sette ragazzi delle scuole medie e superiori, che si è tenuto dal 23 luglio presso Palazzo Grossi, condotto dalle guide del Teatro delle Albe Flaminia Pasquini Ferretti e Greta Mini.

Quello di stasera non sarà dunque il classico esito del laboratorio, bensì una vera e propria festa conclusiva, in cui comunque i ragazzi ripercorreranno il tema su cui hanno lavorato insieme alle guide, ossia il testo di Elsa Morante Il mondo salvato dai ragazzini, in particolare La canzone degli F.P. e degli I.M. Dunque cosa sono la felicità e l’infelicità per questi ragazzi, il tutto in forma di una particolarissima trasmissione radiofonica…

