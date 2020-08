Anche il Mercato Coperto di Ravenna partecipa al cartellone delle iniziative della Settimana Rosa in programma dal 3 al 9 agosto. Giovedì 6 agosto e sabato 8 agosto dalle 18 alle 19 è in programma la visita guidata “Il Mercato Coperto fra passato e presente” – con una guida turistica delle Guide in Rete di CNA – con al termine un aperitivo “Enjoy piadina”. Partenza alle 18 davanti all’ingresso del Mercato Coperto di Ravenna (max 15 partecipanti – costo visita più aperitivo 18 Euro a persona – prenotazione obbligatoria guideinretecna@gmail.com).

Tutta la settimana dal 3 al 9 agosto, dalle 18 alle 19.30, è prevista la visita guidata “Sapore di Dante” con partenza alle ore 18 dal Molino Lovatelli (in Via Molino, dietro l’Enoteca Bastione), poi passeggiata fra i luoghi di Ravenna legati alla figura di Dante e arrivo al Mercato Coperto per l’incontro con l’artista Enrico Mazzone che illustra la Divina Commedia in un grande tableau. In conclusione aperitivo negli esterni della pescheria del Mercato con gran fritto dell’Adriatico e un calice di vino (costo a persona di 25 Euro). Per informazioni e prenotazioni: 0544.244611 / info@mcravenna.it

Infine mercoledì 5 e venerdì 7 agosto sono in programma due cene in musica in Piazza Andrea Costa con dj set dalle 18 e musica live dalle 21. Mercoledì 5 agosto Paella & Flamenco, con la paella alla valenciana e la musica del duo Encuentros (Carlo Calderano e Valentina Rambelli). Venerdì 7 agosto cena accompagna dalla musica di Giò de Luigi. Per informazioni e prenotazioni: 0544.244611 / 338.5732739