Piccolissima tartaruga salvata dai biologi di CESTHA Ravenna: ora è in cura

È lunga appena 17 cm e completamente ricoperta di parassiti (i cosiddetti denti di cane) la piccolissima caretta caretta recuperata a Comacchio nella giornata di dai biologi del centro di recupero CESTHA di Ravenna. L’esemplare era stato rinvenuto da alcuni bagnanti in acque basse, i quali hanno provveduto a segnalare il ritrovamento alla capitaneria di porto. A seguito di ciò si è reso necessario un trasferimento di urgenza presso la struttura di ospedalizzazione gestita dal centro ricerche CESTHA, a Marina di Ravenna, dove la piccola è stata subito reidratata e dove ha iniziato un percorso di analisi veterinarie e terapie atte a rilasciarla il più presto possibile di nuovo in mare. I ricercatori invitano chiunque fosse interessato alla storia, a monitorare i canali social della struttura per essere informati sugli sviluppi della vicenda.