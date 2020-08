Scontro tra due auto vicino a Le Cupole a Castel Bolognese: grave un ragazzo di 29 anni

Poco dopo le 19,30 di venerdì 31 luglio a Castel bolognese, due auto si sono scontrate nei pressi della discoteca Le cupole, all’incrocio tra via Zanelli e via Casanola. Una Opel Corsa condotta da un ragazzo di 21 anni, proveniente da via Zanelli, ha colpito una Audi A3, condotta da un 29 enne, che transitava su via Casanola, per cause in via di accertamento da parte della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina. Dopo l’impatto, l’Audi ha sbandato ed ha finito la sua corsa col muso infilato nel fosso a bordo strada e le ruote posteriori in aria.

Immediati i soccorsi giunti sul posto con due ambulanze e l’elimedica di Ravenna, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Il 29 enne a bordo dell’Audi è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, mentre il 21 enne dell’Opel Corsa è stato condotto presso l’ospedale di Faenza con codice di bassa gravità. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi di legge.