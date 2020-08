La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi arriva in Romagna: tutti gli appuntamenti sul territorio

La Milanesiana sceglie la Romagna: è un riconoscimento dello “spirito di questa regione, che è la mia, un esempio per superare ogni difficoltà” come afferma Elisabetta Sgarbi, ideatrice della rassegna. Incontri, concerti, dialoghi e grandi ospiti, dal 3 al 6 agosto, coloreranno le piazze e gli spazi aperti di Gatteo a Mare, Pennabilli, Forlimpopoli e Cervia-Milano Marittima, quattro luoghi simbolici dell’estate romagnola che, nonostante i mesi di emergenza, si propongono di accogliere turisti da tutta Italia e non solo puntando anche sulla sperimentazione artistica e l’originalità che, da sempre, contraddistinguono lo stile del Festival.

Soprattutto, quattro momenti per ricordare grandi personalità dell’Emilia-Romagna in occasione di altrettanti anniversari: la Notte Romagnola di Gatteo a Mare, il 3 agosto, rende omaggio al musicista Secondo Casadei a cinquant’ anni dalla morte; il 4 agosto Pennabilli ricorda i centenari di Federico Fellini e Tonino Guerra mentre è a Pellegrino Artusi, nei duecento anni dalla nascita, che è dedicato l’appuntamento di Forlimpopoli il 5 di agosto.

L’edizione 2020 de La Milanesiana terminerà il suo viaggio il 6 agosto nel Comune di Cervia, cui la Fondazione Elisabetta Sgarbi donerà l’opera d’arte realizzata da Marco Lodola “La Rosa”, che troverà la sua ideale collocazione proprio nella località romagnola nota come “Città giardino”. E sono romagnole anche le sigle, “Il Ballo della Rosa”, “Milanesiana di Riviera. E la nave arriverà”, composte ad hoc per l’edizione 2020 dal gruppo musicale romagnolo che ha radici nella grande tradizione del liscio, Extraliscio – Punk da balera.

IL PROGRAMMA

Lunedì 3 agosto 2020 – Ore 21

GATTEO A MARE

Arena Lido Rubicone

NOTTE ROMAGNOLA.

I COLORI DELLA ROMAGNA / 1

OMAGGIO A SECONDO CASADEI

Prologo musicale Omaggio a Secondo Casadei

Extraliscio

I tesori della Romagna

Lectio illustrata

Vittorio Sgarbi

Interviene

Riccarda Casadei

Consegna del Premio Rosa d’oro della Milanesiana

a Riccarda Casadei e Secondo Casadei

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Martedì 4 Agosto – Ore 21

PENNABILLI

Anfiteatro – Piazza Garibaldi

NOTTE ROMAGNOLA.

I COLORI DELLA ROMAGNA / 2

OMAGGIO A TONINO GUERRA

Prologo musicale

Extraliscio

Lettura

Ermanno Cavazzoni

Tonino Guerra tra Guido Cagnacci e Federico Fellini

Lectio illustrata

Vittorio Sgarbi

Interviene

Andrea Guerra

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Mercoledì 5 agosto 2020 – Ore 21

FORLIMPOPOLI

Arena Centrale in Piazza A. Fratti (Corte della Rocca)

NOTTE ROMAGNOLA. I COLORI DELLA ROMAGNA / 3 L’ITALIA DI DANTE E DI ARTUSI

Letture di Camilla Baresani, Oscar Farinetti, Giulio Ferroni, Fabio Francione, Marco Malvaldi

Proiezione de “L’arte e la politica in cucina di Angela Ricci Lucchi” (2020), cortometraggio inedito di Yervant Gianikian, voce recitante Lucrezia Lerro, alla presenza del regista e della scrittrice

Concerto

Extraliscio, con la partecipazione straordinaria di Orietta Berti

Giovedì 6 agosto 2020

CERVIA – MILANO MARITTIMA

MILANO MARITTIMA – ORE 20.00

Rotonda I Maggio

Inaugurazione

MARCO LODOLA

LA ROSA DELLA MILANESIANA DI RIVIERA-ROSASPINA

Monumento di Marco Lodola con musiche degli Extraliscio

donato dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi al Comune di Cervia

Intervengono

Marco Lodola

Elisabetta Sgarbi

Saluti istituzionali

Massimo Medri (Sindaco di Cervia)

Andrea Corsini (Assessore alla Mobilità e trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio)

CERVIA – ORE 21.00

Piazza Garibaldi

NOTTE ROMAGNOLA.

I COLORI DELLA ROMAGNA / 4

GNOCCHI A COLORI

Lettura di Gene Gnocchi

Concerto

Paolo Fresu e Extraliscio

