M5S Ravenna: Decreto Rilancio, fondamentale che il Governo agisca per sostenere i Comuni

L’attenzione che il governo ha dimostrato di avere, per i territori più colpiti dalla recente pandemia, si è concretizzata con quanto è stato stanziato dal “Decreto Rilancio” a favore della Provincia e del Comune di Ravenna. Fondamentale l’azione dei parlamentari eletti in Romagna come Marco Croatti del M5S che sottolinea: “I Comuni rappresentano gli enti più importanti, per la loro vicinanza ai cittadini, e per la funzione di erogazione di servizi pubblici essenziali che svolgono. Con questa emergenza a loro è affidato un compito arduo, dovendo fare i conti con le minori entrate del primo quadrimestre 2020. È fondamentale che il Governo agisca per sostenere i Comuni”.

Per sopperire alle minori entrate che l’amministrazione ha registrato, sono infatti stati stanziati 4.191.264 per la Provincia di Ravenna, e ben 8.799.852 per il Comune di Ravenna. Oltre agli stanziamenti governativi, vogliamo anche sottolineare, che con quasi 240 mila euro, frutto delle restituzioni dei Consiglieri regionali e dei Parlamentari emiliano romagnoli del Movimento 5 Stelle, si sono potuti finanziare con l’iniziativa “Facciamo Ecoscuola”, ben 13 progetti, volti a migliorare nell’ambito scolastico, la sostenibilità ambientale, la qualità ambientale, e l’offerta didattica. Tra i progetti scelti, vogliamo menzionare quello della Scuola Primaria “Ettore Burioli” di Savio nel Comune di Ravenna, che si è aggiudicata ben 9.820 euro con il progetto “Eco-educazione nell’ ora di lezione”.

Rappresentanti politici che dimostrano con fatti concreti (pagando di tasca propria), l’attenzione del Movimento 5 Stelle per l’educazione ambientale partendo dalla didattica scolastica, meritano senz’altro il plauso della comunità prescindendo dall’ appartenenza politica.

Attivisti Movimento 5 Stelle Ravenna