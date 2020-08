Sicurezza sui litorali ravennate e cervese: 12 consigli utili ai bagnanti

Al via sui litorali ravennate e cervese la nuova Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare, 12 consigli ai bagnanti, semplici e di rapida lettura, soprattutto utili ai turisti per una più consapevole fruizione del nostro mare.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla fattiva collaborazione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ravenna, della Camera di Commercio di Ravenna, del Comune di Ravenna e Cervia, della Cooperativa Spiagge Ravenna, della Cooperativa Bagnini di Cervia e con il coordinamento del Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali della provincia di Ravenna.

I 12 consigli vanno da quelli basilari, come ad esempio, evitare di allontanarsi dal tratto di mare riservato alla balneazione a lasciare trascorrere almeno tre ore dall’ultimo pasto prima di fare il bagno, a quelli più particolari come ad esempio evitare l’uso di materassini, galleggiamenti o piccoli canotti gonfiabili in presenza di vento forte oppure come comportarsi in presenza di campi.

Per la campagna di sensibilizzazione, e quindi per rendere noti a tutti i turisti questi consigli, verranno utilizzate le torrette di salvataggio dislocate sulla spiaggia ravennate e cervese (attraverso la cartellonistica), i siti e i social degli stabilimenti balneari ai quali verrà chiesto di postare la locandina realizzata, l’invio ai campeggi e alberghi della locandina in modo da esporla nelle reception, attraverso l’invio di comunicato stampa.

Di seguito i 12 consigli ai bagnanti

Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa

Lascia trascorrere almeno tre ore dall’ultimo pasto prima di fare il bagno

Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psico-fisiche, anche se sei un buon nuotatore, non sforzare il tuo fisico

Non fare il bagno all’interno dei corridoi di lancio

Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente

Segui sempre i consigli del bagnino di salvataggio e degli esperti

Non allontanarti oltre il tratto di mare riservato alla balneazione

Evita l’uso dei materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili in presenza di vento forte

Evita di tuffarti dagli scogli e dalle barriere

In caso di crampi bisogna restare calmi, distendersi sul dorso e chiedere aiuto

Osserva quanto previsto dalle ordinanze per la disciplina delle attività balneari

Fai attenzione ai dislivelli del fondale marino.