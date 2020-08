Faenza. All’Arena Cinema Borghesi il ciclo di film documentari

Continua l’edizione straordinaria dell’Arena Borghesi in piazza Nenni a Faenza. Questa stagione, dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita, prevede ingresso gratuito per tutte le serate della rassegna.

Ad agosto inizio proiezioni alle 21.15

Inizia, martedì 4 agosto, il ciclo di cinque film documentari organizzati dal Cineclub il Raggio Verde, in collaborazione con FICE Emilia Romagna, grazie al progetto Doc In Tour. Tutti i martedì di agosto e venerdì 4 settembre verranno proiettati, ad ingresso gratuito, alcuni dei documentari più interessanti distribuiti in questa stagione.

L’iniziativa vuole arricchire l’offerta culturale dell’estate faentina, andando a supportare i tanti appassionati del genere, costretti a rinunciare al Cinema della verità, l’affermata rassegna di cinema documentario, ideata e organizzata da Accademia Perduta / Romagna Teatri in collaborazione con il Cineclub.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti:

Martedì 4 agosto “The observer” di Rita Andreetti

Martedì 11 agosto “Vivere che rischio” di Michele Mellara, Alessandro Rossi

Martedì 18 agosto “My best dance is yet to come” di Edoardo Gabbriellini

Martedì 25 agosto “Felix Pedro – Se solo si potesse immaginare” di Paolo Muran

Venerdì 4 settembre “Carracci – La rivoluzione silenziosa” di Giulia Giapponese

Questa settimana: Martedì 4 agosto ore 21,15 The observer di Rita Andreetti Italia/Cina, 2018, 76’

“The Observer” è il ritratto dello straordinario lavoro di un artista dissidente Cinese, Hu Jie. FIlmmaker autodidatta, coraggioso e, lungo il corso della sua carriera ha realizzato oltre 30 documentari il cui contenuto è di vitale importanza per comprendere la società Cinese e preservarne la memoria.

Segnalato come dissidente dal governo e messo sotto sorveglianza speciale, Hu Jie ha continuato a filmare, mettendo in pericolo la sua stessa vita. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto.

Maggiori informazioni su www.arenaborghesi.it

www.cineclubilraggioverde.it/