Ravenna. Auto parcheggiate abitualmente sulla segnaletica stradale, la protesta di un cittadino

Questa è la situazione nella mattina del 4 agosto in Via Canneti, all’incrocio con Via De Gasperi a Ravenna. La prima auto a sinistra, grigia, è parcheggiata praticamente sulla segnaletica orizzontale di “dare precedenza”; la seconda, un Suv nero, parzialmente sulle strisce pedonali, per cui i passanti devono fare lo slalom fra le auto; la terza e quarta auto, nera e bianca, sono parcheggiate negli stalli, gialli, riservati allo scarico e carico dei furgoni. E questo, praticamente, tutti i giorni.

Tanto chi controlla?

C.