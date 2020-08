A Ravenna arriva la rassegna Musica nel Borgo

Mercoledì 5 agosto alle 21,15 si terrà il quarto appuntamento della Rassegna Musica nel Borgo. Protagonisti della serata saranno gli strumentisti dell’Orchestra Alighieri di Ravenna. Luigi Lidonnici (Oboe), Agide Brunelli (Clarinetto), Franco Perfetti (Fagotto), Maikol Cavallari (Corno) e Martina Drudi (Pianoforte).

Mozart e Beethoven. “Eseguirli insieme è come tornare a rivivere quel confronto artistico straordinario di questi due geni della musica” affermano gli organizzatori, aggiungendo: “e sarà illuminante vedere quanto di Mozart c’è in Beethoven e quanto Beethoven abbia dato poi alla concezione della musica dei secoli futuri. La Rassegna è organizzata dalla Parrocchia San Rocco in compartecipazione con il Comune di Ravenna –Assessorato alla Cultura e con la Direzione Artistica di Mosaici Sonori. Ingresso Libero”.