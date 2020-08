Al Luana Beach di Marina di Ravenna Paolo Cortesi racconta “Vita e certezze di Pellegrino Artusi”

L’incontro di oggi, mercoledì 5 agosto della rassegna letteraria Capit Incontra vede protagonista Paolo Cortesi, autore de Il borghese diffidente. Vita e certezze di Pellegrino Artusi (Società Editrice Il Ponte vecchio, 2020). L’appuntamento sarà alle ore 21,00 presso lo stabilimento balneare Luana Beach, in via Lungomare 80 a Marina di Ravenna. Il borghese diffidente rende omaggio a Pellegrino Artusi in occasione dei 200 anni dalla sua nascita, avvenuta a Forlimpopoli il 4 agosto 1820.

La rassegna è promossa Capit Ravenna in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna. Patrocinio di Regione Emilia Romagna, Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Paolo Cortesi vive a Forlì. È scrittore, storico e saggista. La sua biografia di Cagliostro ha vinto il Premio Castiglioncello nel 2005. Marcel Proust e l’assassinio delle Tuileries è il suo ultimo romanzo, mentre tra i saggi il più recente è L’officina di Nostradamus. Fra i diversi libri pubblicati con Il Ponte Vecchio si ricordano Il genio e il dragone. Leonardo in Romagna (2019) e Fiamme meravigliose (2020). Ha scritto i testi per le due serie del programma “Testimoni”, trasmesso da Rai Storia.