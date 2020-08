Faventia Sales propone un nuovo “Ex Salesiani Summer Village”. Spettacoli e musica per una serata di divertimento

Non si fermano gli appuntamenti di “Ex Salesiani Summer Village”, le iniziative organizzate da Faventia Sales nel Complesso ex Salesiani di Faenza per accogliere la comunità e far passare a bambini, giovani, adulti e famiglie una serata di serenità e allegria, in piena sicurezza. Giovedì 6 agosto ci sarà infatti un nuovo appuntamento con musica, arte e spettacoli, a partire dalle 18.30.

La scuola di musica “G. Sarti” nella chiesa del Complesso propone alle 19.30 il concerto “Beethoven Galante” con fortepiano e violino, seguito alle 20 dal concerto di Sharipa Tussupbekova e Roberta Ropa. Il “Sarti Live Music” torna nella corte interna con un doppio appuntamento: alle 20.30 con la rock band della Scuola Malerbi e alle 21.30 con il Sarti Jazz Ensemble. Per tutta la serata, inoltre, nella sede della scuola risuonerà la musica di MozArt Party, in programma dalle 18.30 alle 22.30.

Nuovo spettacolo dell’atelier delle figure/Scuola per burattinai e contastorie: alle 19 e alle 21 va in scena “Fagiolino e la Colombina Furiosa”. Torna il banchetto di presentazione del Gruppo Fotografia Aula21, che proporrà anche un servizio fotografico della serata. Per chi è interessato alle opere di artigianato ci sono, dalle 18.30, i banchetti di “Minimarket – Arte e artigianato a km0”.

Non mancherà poi lo sport: dalle 18.30 la società sportiva Faventia propone infatti giochi, corse e attività per fare amicizia con la palla nel campo da calcio.

Spazio all’enogastronomia con le aperture di E-workafè che propone un nuovo Aperifritto, dalle 17.30, per gustare coni con varie tipologie di fritti di pesce e calamari e del Mens Sana (prenotazioni al numero 345 7686149).

“Ex Salesiani Summer Village” torna per l’ultimo appuntamento giovedì 27 agosto.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it.

L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani di via Mura Diamante Torelli 67 sarà solo pedonale, come quello in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales con la collaborazione di tutte le attività presenti oggi presenti all’interno del complesso.