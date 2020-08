Il CinemaCity di Ravenna riapre il 15 agosto

“Dal 15 agosto al CinemaCity gli schermi si illuminano di magia. Dopo lunghi mesi di attesa è finalmente ora di accendere i proiettori e tornare a fare la cosa che più ci piace: Trasportare i nostri clienti nella magia del cinema” dichiarano dal CinemaCity di Ravenna.

Tutti gli ambienti del CinemaCity sono periodicamente sanificati, per tale motivo è previsto una programmazione ridotta – spiegano in una nota della multisala di Via Secondo Bini a Ravenna – I grandi spazi a disposizione del pubblico consentono il distanziamento sociale (eccetto che per gruppi familiari). Davanti alle casse ed all’ingresso alle sale sono posizionati sul pavimento degli adesivi che determinano i punti in cui sostare e mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone.

I clienti, in possesso di biglietto, dovranno attendere all’esterno e potranno recarsi all’ingresso dieci minuti prima dell’inizio dello spettacolo. L’ingresso e l’uscita sia dalle sale che dal CinemaCity stesso prevedono percorsi separati.

Sarà in funzione la climatizzazione in tutti gli ambienti, l’aria condizionata è a norma con le indicazioni fornite dagli enti governativi e sarà possibile consumare cibi e bibite, esclusivamente acquistate al bar del CinemaCity, solo in sala e solamente dopo essersi seduti al proprio posto.

Gli orari di inizio e di fine degli spettacoli sono stati opportunamente studiati per consentire l’ingresso e l’uscita scaglionata degli spettatori ed evitare assembramenti.

È comunque indispensabile la collaborazione di tutti per ottemperare alle linee guida di sicurezza:

Utilizzare il gel igienizzante disponibile in vari punti del CinemaCity

Obbligatorio l’utilizzo della mascherina

Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

Seguire scrupolosamente la segnaletica e le indicazioni fornite dal nostro personale

Al termine della proiezione uscire dall’uscita al piano superiore

Acquisto dei biglietti

CinemaCity invita la clientela ad acquistare i biglietti online dal sito https://store.cinemacityravenna.it per evitare file alle case ed assembramenti. Lo store consente di scegliere la poltrona ed è predisposto per mantenere un posto libero tra un cliente e l’altro ma nel caso di congiunti è possibile acquistare biglietti con posti adiacenti.

Online sarà disponibile solo l’acquisto del biglietto con carta di credito, una volta acquistato il titolo di ingresso ci si può recare direttamente in sala mostrando al controllo accessi il biglietto dallo smartphone senza doverlo stampare o passare dalla biglietteria.

Non è più disponibile la funzione di prenotazione che consentiva di prenotare il posto ma che prevedeva il ritiro del biglietto alle casse del cinema. All’ingresso del cinema è comunque presente un totem con tutte le funzioni di biglietteria ma che richiede comunque il pagamento con metodi elettronici.

Chi fosse sprovvisto di carta di credito può recarsi presso il bar del CinemaCity (quello adiacente all’ingresso in sala) ed acquistare i biglietti con pagamento in contanti, con Bancomat o Satispay.

Promozione

Per incentivare la prevendita, dal 15 al 18 agosto 2020 compresi, i biglietti acquistati online costeranno 7,00 € invece di 8,50 €.

Programmazione dal 15 agosto

Dal 15 agosto saranno in programmazione alcune novità come “Il Re di Staten Island” un film che tratta alcuni temi legati alla difficoltà di un ragazzo poco più che ventenne che ha perso il padre, vigile del fuoco, e che non riesce a superare il lutto. Quando la madre dopo un po’ di tempo inizia a frequentare un vigile del fuoco le cose sembrano peggiorare ulteriormente.

Per gli amanti dei film d’azione (ma anche per i nostalgici della serie TV del 1976) in programmazione, sempre dal 15 agosto, il sequel dei film del 2000 e del 2003 “Charlie’s Angels”. Come nella tradizione, bellissime ragazze (gli Angeli appunto) sono agenti segreti che lavorano al di fuori della legge in mezzo ad un marasma di battute e sparatorie, tutto ambientato ai giorni nostri, faranno salire l’adrenalina degli spettatori.

In particolare evidenza saranno alcuni titoli, dal 19 agosto uscirà il film della Pixar “Onward – Oltre la magia” adatto alle famiglie. Tratta una storia in cui la tecnologia si affianca alla magia in un mondo di elfi, centauri e draghi ma che lancia un forte messaggio “Mai smettere di credere”, mai come in questo ultimo periodo abbiamo avvertito la necessita di non mollare mai per superare le difficoltà e poter tornare alla normalità pre COVID-19.

Sempre per le famiglie in programma un altro grande film di animazione “Trolls World Tour”. Nuovi mondi, nuove sonorità, nuovi personaggi. Il mondo di Trolls World Tour si estende e viene costruito in una vera e propria mitologia che ne racconta le origini e le differenze e che farà impazzire grandi e piccoli.

Un’altra nuova uscita: “Gretel & Hansel” una rivisitazione della favola dei fratelli Grimm, un film per gli amanti del genere Art house horror ma che piacerà anche a tutti gli amanti dei film di azione (regia di Osgood Perkins).

Per chi ama le storie sentimentali “La sfida delle mogli” è una commedia al femminile con un team di interpreti che emozionano fino alle lacrime. Il film racconta l’attesa infinita di alcune mogli di militari inglesi in missione in Afganistan, l’angoscia e la preoccupazione di chi resta a casa. Nessuna scena di guerra, nessuna violenza, se non quella dei sentimenti provati davanti a un conflitto senza fine, dentro un quotidiano ordinario e deprimente, scandito dall’angoscia della morte e dalla gestione dell’assenza.

Per gli amanti dei film “cervellotici” (fantascienza, thriller, azione) consigliamo “Inception”, il capolavoro di Christopher Nolan del 2010 con un cast stellare che nel 2011 ha vinto 4 premi Oscar (miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali).

Un film complesso che ha fatto scalpore da rivedere più volte per cogliere dettagli non solo secondari, ma anche essenziali alla comprensione del disegno complessivo della trama ed “allenare il cervello” al prossimo capolavoro di Nolan “Tenet” attualmente previsto in sala per il 26 agosto.

La programmazione sarà completata da tanti altri titoli di vario genere come “Il principe dimenticato” con Omar Sy che commuoverà tutti i papà (comunque imperdibile per i genitori) per riprendere un film, la cui programmazione era stata interrotta dal lockdown, il legal thriller “Cattive acque”, tratto da una storia vera, che affronta temi sociali quali l’inquinamento ambientale causati dall’industria chimica ma che la coscienza umana non riesce più a sopportare.

Saranno presenti anche film italiani come “La volta buona” e “Gli anni più belli” e “Volevo nascondermi” che racconta il genio, il tormento e la sofferenza interiore di Antonio Ligabue.

Di seguito la programmazione completa dei film da sabato 15/08 a martedì 25/08:

Ristorazione e divertimento

Riaprono anche alcuni ristoranti del centro “The City” : Pan de Ajo (dal 19 agosto), Sushi-One (già aperto), CinePizza (dal 19 agosto).

Insieme ai ristoranti tornano anche le promozioni del martedì: sushi + cinema a 20,00 € e pizza + bibita + cinema a soli 12,00 € mentre il giovedì bruschetta, bibita e cinema a soli 12,00 euro.

Abbonamenti e voucher

La scadenza di tutti gli abbonamenti acquistati prima del 23 febbraio 2020 sarà posticipata per tutti di sei mesi rispetto alla scadenza originale dell’abbonamento stesso, e potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti online fin dal primo giorno di riapertura.

È stato modificato il funzionamento relativo all’acquisto di biglietti online con gli abbonamenti. Prima del 24 febbraio 2020 si doveva prenotare il biglietto quindi passare in biglietteria 30 minuti prima dell’inizio del film ora ci si deve recare direttamente in sala, nel caso il cliente non si presenti il biglietto sarà comunque scalato dall’abbonamento. Sarà comunque possibile annullare l’acquisto e stornare il biglietto dell’abbonamento telefonando 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo al numero 0544.500410 in orario di apertura del cinema.

Per quanto riguarda la validità dei voucher aziendali la direzione del CinemaCity invierà ai singoli responsabili una comunicazione con le opportune indicazioni.