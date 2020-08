Inaugura a Palazzo Esposizioni di Faenza la mostra fotografica di Mani Tese “Inquieta by Nefasto”

Inaugura oggi, mercoledì 5 agosto alle 18 a Palazzo delle Esposizioni di Faenza la mostra fotografica “Inquieta by Nefasto”. Un’evento organizzato dall’associazione Mani Tese di Faenza.

“Inizia tutto con il desiderio di cambiare, per vedermi e sentirmi sotto una luce differente. Sono riuscito a soddisfare questa necessità trasformandomi, con il make up e le mie abilità da photoshoppista, modificandomi, creando nuove fattezze e vite per me e per i miei amici, in maniera un po’ altezzosa, ma malinconica”, si legge nella presentazione dell’esposizione.

Tutti gli altri giorni la mostra sarà aperta dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, con un’asta a scatola chiusa per ogni opera, i cui proventi andranno ai progetti di Mani Tese.