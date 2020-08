Ravenna Jazz porta alla Rocca Brancaleone il concerto di Michael League e Bill Laurence

Momento culminante della programmazione estiva del festival Ravenna Jazz alla Rocca Brancaleone sarà il concerto di giovedì 6 agosto, che vedrà esibirsi l’inedito duo costituito dal bassista Michael League e il pianista Bill Laurance (inizio alle ore 21). Le menti creative degli Snarky Puppy rinunciano alla cornice orchestrale e si presentano per la prima volta in un format ‘nudo e crudo’, nel quale i loro strumenti sono più che mai sotto i riflettori. Biglietti: prezzo unico 12 euro.

Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network con la collaborazione degli Assessorati alla Cultura del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, e con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

A leggere i nomi di Michael League e Bill Laurance il pensiero vola subito agli Snarky Puppy, la band di culto che ha catalizzato la passione musicale delle giovani generazioni, traghettandole verso l’ascolto del jazz. Ed è stato proprio il forte rapporto e il contatto diretto con questo pubblico, reso possibile dalle nuove tecnologie, ad alimentare il travolgente successo planetario degli Snarky Puppy. Michael League, in particolare, è il fondatore e leader della grande famiglia musicale (gli Snarky sono una specie di squadra con decine di musicisti che si danno in cambio) mentre Bill Laurance, anch’egli tra i membri fondatori, spicca come una delle menti più creative del collettivo.

Legati da una collaborazione e amicizia che dura da oltre quindici anni, League e Laurance hanno sviluppato anche progetti solistici. La dimensione del duo, del tutto inedita, darà loro modo di affrontare assieme i reciproci repertori da una nuova prospettiva, non più orchestrale o di gruppo ma cameristica.

Michael League (nato in California nel 1984) oltre agli Snarky Puppy ha dato vita ad altre formazioni di rilievo, come i Bokanté e i Forq. Gestisce le proprie produzioni musicali attraverso la sua GroundUP Music, etichetta ormai di culto per la capacità di delineare le traiettorie della nuova musica a cavallo tra jazz e fusion. Ha collaborato con artisti di varia estrazione (limitandoci all’ambito jazzistico: Terence Blanchard, Esperanza Spalding, Joshua Redman, Chris Potter) ed è il direttore musicale della touring band di David Crosby.

Bill Laurance (Londra, 1981) ha esordito da professionista all’età di 14 anni. Attivo come tastierista, compositore, arrangiatore e produttore, ha collaborato con nomi come David Crosby, Bobby McFerrin, Jacob Collier, Chris Potter, Lionel Loueke, la Metropole Orkest.

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.ravennajazz.it – www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Rocca Brancaleone: prezzo unico € 12.

Via Rocca Brancaleone, Ravenna. Biglietteria giorno di spettacolo dalle ore 20.

Prevendita: Biglietteria della Rocca Brancaleone, dalle ore 20:30 alle 21:45.

Prenotazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.